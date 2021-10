S05E39 • 27 septembre - 3 octobre 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

FIFA 22 est sorti jeudi 23 septembre et a été développé par EA Canada. La nouvelle mouture, comme chaque année depuis la fin du XXe siècle où tout le monde jouait avec les mêmes équipes. Wait... Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Hot Wheels Unleashed est sorti jeudi 23 septembre et a été développé par Milestone. Des courses de petites voitures, les fameuses Hot Wheels, concurrentes des Majorette qu'on aimait tant étant petits. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Lemnis Gate est sorti mardi 28 septembre et a été développé par Ratloop Games Canada. FPS stratégique au tour par tour, multijoueur et dont l'action se déroule dans une boucle temporelle. De quoi s'intéresser à ce nouveau titre. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

New World est sorti vendredi 1er octobre et a été développé par Amazon Games. Petit jeu indé de type MMO, pas sûr que la hype dure, c'est quand même un tout petit studio derrière. Enfin si vous aimez le files d'attente, il est fait pour vous. Plus d'infos → Dispo sur PC

Them and Us est sorti en version complète mardi 28 septembre et a été développé par TendoGames. Du survival-horror classique qui fleure bon l'ambiance à la Resident Evil, reste plus qu'à découvrir l'origine de cette situation cauchemardesque. Plus d'infos → Dispo sur PC

• Focus

Après le récent Avengers au succès relativement modeste, bien qu'assez fun, c'est une autre série phare de l'univers Marvel qui s'apprête à débarquer sur nos PC et consoles. Marvel's Guardians of the Galaxy nous propose donc d'aller à la rencontre de Peter Quill et sa bande, qui devront faire face à l’Église universelle de la Vérité suite à une guerre intergalactique ayant bien foutu le boxon. Toute ressemblance avec des faits réels ou ayant existé serait purement fortuite hein, déconnez pas.

Côté gameplay on aura donc un jeu d'action-aventure en vue à la troisième personne, comme on aurait pu s'en douter, et on pourra profiter de tout l'arsenal de ce bon vieux Star-Lord pour progresser dans ce jeu qui nous permettra de visiter l'espace et autres mondes magnifiques. Notons que le moteur du jeu n'est pas le même que celui utilisé sur Marvel's Avengers, et que c'est Eidos Montreal qui s'occupe de développer ce titre, l'édition étant assurée par Square Enix. Le jeu sera jouable uniquement en solo, l'équipe de dev ayant jugé plus intéressant de se focaliser sur l'immersion autour du personnage de Star-Lord, et il faudra patienter jusqu'au 26 octobre pour pouvoir en profiter. Sortie prévue sur PC (Win), PS5, PS5, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch.

• Correctifs, DLC, blabla...

