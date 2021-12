Cer sont bien 3 nouvelles cartes annoncées, mais il y en a une que nous vous avons déjà présentée il y a quelques jours. C'était la MX550, une carte entrée de gamme Discrete pour portables, successeur désigné de la MX450. Le caméléon ne dit pas sur quoi est basée cette carte, sauf que c'est une mise à niveau de la MX450 avec plus de Cuda cores et une VRAM plus rapide, ce qui signifierait qu'elle serait toujours basée sur un TU107. Puis vient une nouvelle référence, la MX570. Cette dernière emploie un GA107, et c'est probablement elle que nous avions nommé MX550 il y a quelques jours. Elle est donnée comme étant la MX la plus rapide par rapport aux autres cartes lancées, mais c'est bien Ampere qui l'anime, sans doute possible.

Avant de vous dire ce qu'il y a dedans, nous avons en avant-première la roadmap NVIDIA pour l'année à venir !

Après la RTX 2060 12 Gio, voici le retour d'une RTX 20 sur le devant de la scène. Pour autant, cette RTX 2050 va encore semer le trouble dans l'esprit des gens et des clients. Car bien qu'utilisant une nomenclature de la génération précédente animée par Turing, cette référence 2050 emploie un GPU Ampere, avec 2048 Cuda cores, cadencés de 1155 à 1477 MHz, et 4 gigots de GDDR6 à 14 Gbps. Le gros hic, qui va inévitablement plomber les perfs d'un GPU qui a pourtant plus d'unités de calcul que la RTX 2060 originelle, c'est les 4 Gio de VRAM sur bus 64-bit. Par rapport à la même RTX 2060, la bande passante se retrouve lynchée, de 336 à 112 Go/s. ELle aura des tensor cores et des RT cores. Pour finir, son TDP sera de 30 à 45 W. Elle a autant d'unités de calcul que la RTX 3050 d'ailleurs.

Certes, c'est bien pour les portables d'avoir le choix en entrée de gamme, puisque le caméléon ne fait pas ça par altruisme, il se retrouve obligé de réagir avant qu'AMD ne déploie ses RX 6400 et 6500 XT qui pourraient être déclinées sur le segment portable, et avant qu'Intel ne largue ses 3 références pour le même marché. (Source Computerbase)