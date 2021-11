Si la semaine dernière, nous ne pouvions que nous extasier devant ces tableaux pleins de AAA, les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) viennent de nous prouver aujourd'hui qu'elles étaient capables de se faire envahir pour les gros titres. Pensez donc, le dernier BF en triple exemplaire, Forza en double, Ruined King également... On ne comprend toujours pas pourquoi ils ne regroupent pas les jeux plutôt que de les laisser apparaître plusieurs fois. Quoi qu'il en soit, Halo Infinite n'a que peu d'espace pour s'exprimer, ce qu'il parvient tout de même à faire. Chapeau.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 46

Semaine 45 Semaine 44 1 Battlefield™ 2042 Battlefield™ 2042 Forza Horizon 5 2 Battlefield™ 2042 Forza Horizon 5 Age of Empires IV 3 Battlefield™ 2042 Gold Edition Forza Horizon 5 Elden Ring 4 Forza Horizon 5 Battlefield™ 2042 New World 5 Forza Horizon 5 Battlefield™ 2042 Forza Horizon 5 6 Ruined King: A League of Legends Story Age of Empires IV Age of Empires IV 7 Ruined King: A League of Legends Story The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Upgrade Back 4 Blood 8 Age of Empires IV Football Manager 2022 Football Manager 2022 9 Halo Infinite (Campaign) Elden Ring Valve Index VR Kit 10 Farming Simulator 22 Pre-Order Bundle Jurassic World Evolution 2 Lost Ark Platinum Founder's Pack

Si on s'attarde maintenant sur les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on ne peut que sentir une douce impression de redondance nous chatouiller le derrière. Car oui, on en a plein le cul dos. Même s'il est vrai que, pour le coup, le SELL nous habitue plus volontiers à subir la pression des AAA, on arrive quand même à avoir du Jurassic World Evolution 2 sur consoles. On se dit qu'il reste un peu d'espoir pour nos chères petits têtes blondes, qui auront le choix entre ça, le foot et la guerre.