C'est le jeu d'un seul homme, qui a utilisé l'Unreal Engine 4, qui s'est attiré les faveurs de NVIDIA, et qui a donné ce titre nerveux, dans l'esprit manga mythologique. Du coup, après un premier niveau présenté il y a bien longtemps, le jeu est arrivé en version définitive ce mois de novembre, sous le nom de Bright Memory Infinite. La recette n'a pas changé en un an, c'est nerveux et ça répond plutôt bien. Derrière, il y a du ray tracing que l'on espère mieux exploité que ce que nous avions vu, et du DLSS. La question, comment ça marche, trouve une réponse chez GameGPU.

En FHD, les cartes vertes sont globalement mieux portantes que les Radeon, la RX 6900 XT étant juste derrière la RTX 3080, suivie de la RX 6800 XT. En bas, la RX 590 est loin derrière la GTX 1070, mais c'est normal puisque ce ne sont pas les mêmes gammes. Avec du RT, les Radeon plongent, la RX 6900 XT étant la première carte rouge à assurer le steak, et elle se retrouve loin des RTX 3080/Ti, 68 contre 108 et 100 respectivement. Ça les place juste devant la RTX 3060 Ti, et derrière la RTX 2080 Ti. L'adjonction du DLSS apporte encore plus de fraicheur, c'est le 2.3.0 qui est de la partie, celui qui bénéficie des améliorations anti ghosting dont nous vous touchions plusieurs mots sur ce billet.

En QHD, la RX 6900 XT égale la RTX 3080, les deux RX 6800 restant en embuscade juste derrière. La RTX 3080 Ti domine. Avec RT, l'écart se resserre, mais il est encore conséquent entre RX 6900 XT et les deux RTX 3080. En UHD, la RTX 3080 reprend le dessus sur la RX 6900 XT et la RX 6800 XT, la RTX 3080 Ti étant bien devant. Avec RT, les Radeon RDNA 2 passent sous les 25 ips, donc injouable, toutefois les RTX 3080 font mieux, mais ça ne rend pas le titre plus jouable pour autant, avec 29 et 33 ips. Il faut le DLSS pour jouer en UHD avec RT, c'est obligatoire. À ce compte, il apporte une grosse bouffée d'oxygène ! Pour conclure, c'est bien un jeu sponso par NVIDIA, mais qui ne fait qu'exacerber les écarts sur un moteur traditionnellement favorable aux GeForce.