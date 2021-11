Il suffit de jeter un coup d'œil aux meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) pour constater que certains titres se démarquent sec. Entre les nouveaux BF et FH, il ne reste que peu de place à AoE4 et ses compères. Elden Ring s'accroche toujours au classement telle une moule sur son rocher (rien à voir avec la population arpentant les rues de Monaco), et on est quand même contents de voir le p'tit Jurassic World Evolution venir jouer dans la cour des grands.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 45

Semaine 44 Semaine 43 1 Battlefield™ 2042 Forza Horizon 5 Age of Empires IV 2 Forza Horizon 5 Age of Empires IV Age of Empires IV (Pre-Order) 3 Forza Horizon 5 Elden Ring New World 4 Battlefield™ 2042 New World Back 4 Blood 5 Battlefield™ 2042 Forza Horizon 5 Marvel's Guardians of the Galaxy 6 Age of Empires IV Age of Empires IV Football Manager 2022 7 The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Upgrade Back 4 Blood Age of Empires IV 8 Football Manager 2022 Football Manager 2022 Inscryption 9 Elden Ring Valve Index VR Kit Forza Horizon 5 10 Jurassic World Evolution 2 Lost Ark Platinum Founder's Pack Valve Index VR Kit

Quant aux meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), c'est également sec comme un coup de trique. Entre AAA et titres attendus, on croise encore et toujours les immortels comme FIFA et bien entendu le dernier Call of. On l'a déjà dit, mais cette histoire nous dépasse. Ou alors c'est maman qui achète le dernier jeu de foot / de guerre au petit ou à la petite... Le podium sur Xbox One suit même le mouvement, lui qui semble aller contre le sens du vent presque chaque semaine. Incroyable.