S05E40 • 4 octobre - 10 octobre 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Age of Darkness: Final Stand est sorti en accès anticipé jeudi 7 octobre et a été développé par PlaySide. Un p'tit RTS sans prétention dans un univers dark fantasy, et c'est édité par Team 17 donc pourquoi pas. Plus d'infos → Dispo sur PC

Alan Wake Remastered est sorti mardi 5 octobre et a été développé par Remedy Entertainment. Nouvelle version, Alan est un homme nouveau dans ce TPS horrifique où la lumière est votre meilleure alliée. EGS uniquement pour l'instant (et consoles). Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

Blade of Darkness est sorti jeudi 7 octobre et a été développé par Rebel Act Studios, Fire Falcom & General Arcade. C'est un Souls-like dont on n'est pas sûrs du titre, démerdez-vous avec ça. Plus d'infos → Dispo sur PC

Far Cry 6 est sorti jeudi 7 octobre et a été développé par Ubisoft Toronto. Le nouvel opus... Tout le monde connaît Far Cry, donc on remplit un peu le paragraphe et on passe à la suite, namého ! Voir du gameplay → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/Stadia

Nickelodeon All-Star Brawl est sorti mardi 5 octobre et a été développé par Ludosity & Fair Play Labs. Jeu de baston comme Super Smash Bros, mais on remplace les persos Nintendo par ceux de chez Nickelodeon, dont Bob l'éponge... Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

• Focus

Alors que la dernière version (Definitive Edition) du 2e opus cartonne toujours autant, loin devant AoE3 d'ailleurs, voici que Age of Empires IV s'apprête à débarquer sur nos plages. Développé par Relic Entertainment et un peu par World's Edge aussi, il aura fallu patienter 16 longues années avant que cette "suite" ne voit le jour. Bien évidemment, on omet volontairement les versions HD et autres remasters des précédents volets, les "Definitive Edition" ayant à peine deux ans d'âge. Il n'empêche que là, c'est du 100% tout neuf, ou presque. Alors évidemment le principe ne change pas, on reste sur un jeu de stratégie en temps réel dans lequel vous gérez une civilisation qui aura ses avantages et ses inconvénients face aux autres. Et il faudra choisir judicieusement, car même si le jeu dispose d'une campagne solo, c'est en multijoueur que ce nouveau titre survivra au fil des âges, et en multi, ça rigole pas.

Niveau nouveautés, on notera l'utilisation de l'Essence Engine, moteur qui apparaît pour la première fois en version 5.0, en espérant qu'on puisse en tirer quelque chose de potable et pas trop daté. Et enfin, concernant le gameplay, il paraîtrait, de source complètement informelle, qu'on parte sur quelque chose de plus volontiers "accessible" voire "casu" par rapport aux précédents. Wait and see comme dirait l'autre. Et on devra donc wait jusqu'au 28 octobre prochain pour pouvoir s'adonner à ce nouveau Age of sur PC avec du Windows dedans (et il sera également dispo dans le Game Pass PC).

• Correctifs, DLC, blabla...

