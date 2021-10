Au cas où vous l'aviez raté, sachez qu'ASUS a eu la bonne idée de s'associer avec l'autrichien Noctua pour accoucher ensemble d'une RTX avec un refroidissement tuné aux couleurs du Hibou ! Une carte qui sera sans doute difficile à dénicher et probablement assez coûteuse. Avec ceci, il faudra aussi être à l'aise avec les couleurs emblématiques du constructeur autrichien — qu'il est toutefois possible d'apprendre à aimer, si si — et le fait que la carte occupera tout de même un peu plus de 4 slots d'expansion. Forcément, deux vrais ventilateurs de 120 mm, ça prend de la place et il ne restera dans la plupart des cas plus vraiment beaucoup de place pour mettre autre chose sur votre carte mère.

Par contre, l'avantage d'avoir utilisé des ventilateurs 120 mm parfaitement standards avec une fixation et un câble inchangés, c'est qu'il est donc tout à fait possible de remplacer facilement les deux (merveilleux) NF-A12x25, fleuron de la gamme de Noctua, et d'y installer des 120 mm dont la couleur s'accordera peut-être mieux avec le reste de votre machine, voire des 120 mm avec de l'ARGB si vous n'en êtes plus à une insulte près. C'est précisément ce qu'a essayé le bidouilleur Der8auer, d'abord en y installant des NF-F12 chromax.black de Noctua, puis des ML120 ARGB de Corsair !

Résultat ? Esthétiquement, les ventilateurs noirs s'accordent plutôt bien au carénage de la RTX 3070 Noctua Edition ; l'ARGB aussi (si c'est votre dada), mais on s'écarte là complètement de l'esprit d'origine de la carte, à la limite de l'injure pour un produit de Noctua, dont aucun n'a encore embrassé la licorne à LED à ce jour. Quant aux performances, sans trop de surprise, ça se tient dans un mouchoir de poche. En matière de bruit, ce sont évidemment ceux d'origines, à savoir les NF-A125x25 qui s'en sont sortis le mieux, suivi des ML120, puis des NF-F12, tandis que le radiateur d'une RTX 3070 Dual est plutôt loin derrière.

En conclusion, on ne peut ne pas aimer Noctua et ses couleurs, mais l'idée d'une carte refroidie avec de « vrais » ventilateurs est tout de même attrayante, en dépit de la place que ça peut prendre. On pourrait même imaginer l'émergence un jour d'une nouvelle gamme chez les fabricants proposant des cartes graphiques au refroidissement DIY, c'est-à-dire seulement avec le radiateur et un carénage pour y fixer facilement ses propres ventilos. Certains apprécieront certainement le concept, dont la réparabilité sera d'ailleurs forcément supérieure à ce que nous avons aujourd'hui. N'oublions pas que l'idée de s'aventurer sur le marché du refroidissement de la carte graphique titillait déjà Noctua, prêt à répondre si les constructeurs le demandent. Alors qui sait ce qu'on pourrait voir arriver ces prochaines années, d'autant plus que les GPU consomment de plus en plus et que l'AIO n'est pas franchement le truc de tout le monde.