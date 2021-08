S05E31 • 2 août - 8 août 2021

Death Trash est sorti en accès anticipé jeudi 5 août et a été développé par Crafting Legends. Jeu de tir pixellisé emprunt de SF avec, chose de plus en plus rare, de la coop en écran partagé. Plus d'infos → Dispo sur PC/macOS/Tux

Dreamscaper est sorti de son early access jeudi 5 août et a été développé par Afterburner Studios. Action-RPG qui vous emmène dans une aventure de type roguelite, c'est très joli, c'est frais, ça sent bon. Plus d'infos → Dispo sur PC/NS

GRIME est sorti lundi 2 août et a été développé par Clover Bite. Du RPG en mode scrolling horizontal, avec des armes qui... mutent pour mieux vous servir, que ce soit pour trucider ou progresser. Plus d'infos → Dispo sur PC/Stadia

Jupiter Hell est sorti de son early access jeudi 5 août et a été développé par ChaosForge. Voici RPG tactique / jeu de tir au tour par tour dont la vue du dessus rappelle un poil ce bon vieux Alien Breed (Impact). Plus d'infos → Dispo sur PC/macOS/Tux

The Ramp est sorti mardi 3 août et a été développé par Hyperparadise. Retour en 1987 avec California Games et... Non, en fait c'est juste un jeu de skate avec une rampe, mais c'est sympa quand même. Plus d'infos → Dispo sur PC

Et un nouvel opus, un ! Life is Strange: True Colors continue de faire vivre la saga Life Is Strange, et ce sont les développeurs de chez Deck Nine qui s'y collent cette fois-ci, comme ce fut le cas pour Before The Storm. En effet, les studios Deck Nine et Dontnod Entertainment font un chassé-croisé en ce qui concerne les titres de la franchise, les épisodes "principaux" étant confiés au dernier studio susmentionné. Quoi qu'il en soit, il existe une différence de taille avec les jeux précédents qui sortaient sous forme d'épisodes disponibles au fur et à mesure, car nous aurons bel et bien accès au jeu complet dès sa sortie. Choix curieux ou choix judicieux, l'avenir nous le dira.

Et niveau histoire, Alex Chen devra enquêter sur l'accident de son frangin et user de ses "pouvoirs" pour arriver à ses fins. On reste donc dans le domaine du psychisme, aspect cher à la saga, avec évidemment un gameplay simpliste basé sur la narration. Bref, une recette qu'on connaît et qui fonctionnera sans surprise auprès des amateurs du genre. Sortie prévue le 10 septembre 2021 sur PC (Windows), PS5, PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch et... Stadia !

