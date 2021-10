Alors que les fuites GeekBench semblent promises à un avenir peu radieux, voilà qu’un nouveau concurrent se présente avec... HP, découvert par un @momomo_us toujours actif. En effet, la firme semble s’être malencontreusement trompée dans l’affichage de ses PC déjà montés, en particulier sur un AiO — celui qui imite l’iMac, pas le bousin à eau utilisée pour refroidir les ardeurs de notre Titi national — car la liste des caractéristiques des versions 24" et 27" fait mention non pas d’un, mais de deux familles de processeurs encore non commercialisées.

Si la première, Alder Lake, n’est pas vraiment surprenante du fait du torrent de fuites de ces dernières semaines avec la simple mention de « Up to 12 Gen Intel Core i7 processor », celle de « up to AMD Ryzen 7000 Series » l’est davantage. Si la microarchitecture Zen 4 censée l’animer devait normalement paraître en 2022, les rouges nous ont plutôt habitués à sortir en premier les CPU sans partie graphique, puis les APU. Du fait du facteur de forme, il ne fait nul doute que le PC présenté par HP utilise la seconde famille : bizarre, bizarre. Rajoutez de surcroît que la famille Ryen 5000 devrait être mise à jour avec un 3D V-Cache incessamment sous peu (comprenez, "possiblement au CES"...), rendant d’autant moins vraisemblable le lancement d’une gamme 7000 en simultané. Enfin, puisque la génération actuelle, CPU comme APU, se prénomme 5000, difficile de justifier l’omission des 6000 dans la gamme rouge — à moins que le refresh ne forme les 6000, et la nouvelle architecture les 7000 ? Ou, plus simplement, que le stagiaire en charge de remplir la fiche produit ait confondu un Ryzen 7 avec un Ryzen 7000 ? Mystère et boule de gomme : gardez donc toutes les pincettes de rigueur ! (Source : VideoCardz)