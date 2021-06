Mais alors seulement "presque", parce qu'un classement comme celui de chez Valve avec les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), ça nous laisse pantois. Autant Sea of Thieves avec son nouveau DLC sponso Disney on peut comprendre, autant les éditions complète ou GOTY c'est déjà plus compliqué. Pareil pour Forza Horizon 4, car même si on suppose que les Printanières ont aidé à le propulser deux fois dans le tableau, ça fait quand même pas mal pour un jeu dont la suite est annoncée pour... le 9 novembre prochain.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 25 Semaine 24 1 Sea of Thieves Dead by Daylight - Resident Evil Chapter 2 Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition GUILTY GEAR -STRIVE- 3 Horizon Zero Dawn™ Complete Edition Valve Index VR Kit 4 Forza Horizon 4 NARAKA: BLADEPOINT 5 Halo: The Master Chief Collection It Takes Two 6 Valve Index VR Kit Wildermyth 7 PUBG Battlefield 2042 8 Rust GUILTY GEAR -STRIVE- Deluxe Edition 9 Forza Horizon 4 Sea of Thieves 10 It Takes Two CS:GO Prime Status Upgrade

Du coup, ce sont les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) qui ne ramènent sur Terre, avec du classique de chez classique, que ce soit sur PC avec un podium inchangé, ou sur PS5 avec les dernières nouveautés en tête de gondole. Notons que la folie Forza Horizon 4 existe aussi sur Xbox ancien modèle, ce qui permet aussi à Forza Motorsport 7 de profiter de la "hype". Mais là aussi, ce n'est qu'une supposition.