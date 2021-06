Et la PS5 n'est pas la seule, mais on y reviendra... Place tout d'abord aux meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), qui voit revenir des revenants, vous pardonnerez cette redondance. Mais quand on voit que des DLC peut booster les ventes de certains jeux, ça fait réfléchir, et ce ne sont ni Dead by Daylight ni Sea of Thieves qui nous diront le contraire. Mais dans l'ensemble, ça bouge quand même pas mal et ça fait du bien au moral, mais pas au porte-monnaie.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 24 Semaine 23 1 Dead by Daylight - Resident Evil Chapter GUILTY GEAR -STRIVE- 2 GUILTY GEAR -STRIVE- It Takes Two 3 Valve Index VR Kit GUILTY GEAR -STRIVE- 4 NARAKA: BLADEPOINT Battlefield 2042 5 It Takes Two Valve Index VR Kit 6 Wildermyth Going Medieval 7 Battlefield 2042 CS:GO Prime Status Upgrade 8 GUILTY GEAR -STRIVE- Deluxe Edition Battlefield V 9 Sea of Thieves Grand Theft Auto V 10 CS:GO Prime Status Upgrade ARK: Genesis Season Pass

En ce qui concerne les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on s'arrête donc sur cette charmante PS5. Car même si les résultats étaient quelque peu attendus, on notera que trois exclusivités squattent le podium chez Sony. Fort. Du coup ça bouge un peu moins ailleurs, mais on notera tout de même le p'tit Chivalry 2 sur XBox Series. Merci le Gamepass. Ah et Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sur Xbox One. Pourquoi pas.