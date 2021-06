L'Odyssey de Samsung avait commencé en 2020, avec une assez belle série d'écrans qui avait alors introduit l'incurvé de dalle la plus prononcée du marché, le genre de caractéristique qui divise toujours autant les opinions et ne laisse pas vraiment de place au compromis, on aime, ou on n’aime pas. Beaucoup jugent encore la dalle incurvée comme une mode passagère, et ils ont peut-être bien raison, surtout en ce qui concerne les dalles de moins de 34 pouces, pour lesquelles l'intérêt de la chose n'a jamais été particulièrement évident. C'est peut-être ce qu'ont aussi réalisé les équipes des constructeurs, puisque les dalles bien plates semblent vouloir faire un come-back cette année, ce qui devrait en ravir plus d'un.e. Dans les continuités des 2 premiers Odyssey G3 plats introduits par Samsung en décembre dernier, voilà que le constructeur ajoute 4 nouveaux exemplaires à la série, deux G3, un G5 et un G7 !

Le G7 vu de dos.

Les nouveaux G3 ne se distinguent pas particulièrement des G3 de décembre, les caractéristiques sont identiques à 99 %, sauf la présentation du produit qui change un peu. On reste sur deux diagonales différentes avec une dalle VA, du Full HD et un taux de rafraichissement de 144 Hz, pas de HDR, le tout adossé à du FreeSync Premium. Rien de très fou pour 2021, le strict essentiel pour jouer avec un minimum de confort, mais qui peut donc largement faire l'affaire, surtout si les prix sont raisonnables.

Chose relativement rare chez un Samsung très attaché à ses dalles VA sur ce segment, les deux nouveaux Odyssey G5 et G7 embarquent de l'IPS. Comme vous pouvez le voir dans le tableau, on monte également d'un cran dans les spécifications et en matière de fonctionnalités, notamment avec l'ajout d'un peu de support de HDR, une certification G-Sync Compatible et le p'tit éclairage CoreSync propre à la gamme Odyssey. Notez aussi que le G7 embarque une prise HDMI 2.1, ce qui peut en faire une nouvelle option à considérer pour jouer sur console.

Manque le plus important, les prix et les dates de disponibilités, Samsung n'en a encore rien dit, mais on peut supposer qu'ils arriveront encore cette année. (Source)