Triste nouvelle concernant les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), puisque Biomutant est reparti aussi vite qu'il était arrivé. Bon, en fait tout le monde s'en fiche, mais quand même. Sinon on a du nouveau et du moins nouveau, avec Going Medieval qui prouve une fois de plus que le Moyen-Âge est une période qui attire pas mal les joueurs. On trouve aussi un p'tit BF5 dans le lot, assez bizarrement, même si on se dit que la Definitive Edition à -67% doit aider quand même pas mal, on ne va pas se mentir.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 22 Semaine 21 1 Going Medieval Biomutant Pre-Order 2 ARK: Genesis Season Pass Biomutant 3 Sea of Thieves Biomutant 4 Necromunda: Hired Gun Mass Effect™ Legendary Edition 5 ARK: Survival Evolved Days Gone 6 Valve Index VR Kit Valve Index VR Kit 7 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V 8 Mass Effect™ Legendary Edition ARK: Survival Evolved 9 Battlefield V The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY Edition 10 No Man's Sky Rust

Et si on passe aux ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), nos prévisions sont une fois de plus avérées étant donné que c'est la "grosse" sortie qui fait parler d'elle, à savoir Biomutant. Et comme ce n'est pas encore la folie furieuse à ce niveau, on doit encore se farcir du RE8 voire carrément du Assassin's Creed pourtant sorti il y a 7 mois. Donc rien de neuf à l'horizon, on attend de voir comment se comporteront les acheteurs lors de la sortie des prochains gros titres, i.e. en septembre (?).