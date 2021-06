Avec un petit teasing et une date prévue pour son arrivée, le FidelityFX Super Resolution - nommé aussi FSR - est l'une des stars du Computex 2021, et a déjà fait couler beaucoup d'encre dans la presse. Il faut dire que les informations fournies sont faibles, ce qui laisse de nombreuses questions sur la qualité du rendu ou les performances réelles, toutefois une des questions les plus importantes reste en suspend : quels seront les titres qui utiliseront le fameux concurrent du DLSS ? Un mystère dont on aura la réponse le 22 juin prochain, en revanche un point se précise sur le support de cet ensemble d'algorithmes : les Xbox Series X et S pourront l'utiliser sur leurs titres compatibles.

Microsoft aurait apparemment confirmé ce fait auprès du confrère IGN, ce qui permettrait d'améliorer le framerate et/ou la résolution, ce qui ne semble pas déconnant vu que ces consoles vendent la possibilité de jouer en 8k. Pour le monde des PC, c'est tout aussi une bonne nouvelle : Microsoft standardise de plus en plus les technologies entre ses consoles et son OS fétiche, ce qui permet de faire passer les fonctionnalités sur l'une ou l'autre des consoles plus facilement pour les studios. En conclusion : un FSR disponible autant sur PC que sur Xbox pourrait inciter plus facilement les développeurs à utiliser l'outil et à le démocratiser rapidement, d'autant plus que ses sources seront disponibles au plus grand nombre dès le 22 juin.

Certes, il est probable que cela ne sera pas aussi efficace que le DLSS 2.0, mais le côté open source combiné avec une disponibilité sur un très grand nombre de machines pourrait attirer les studios de jeux vidéos. Et surtout, peut être que le ray tracing deviendra enfin plus efficace sur les GPU rouges. (source : IGN)

