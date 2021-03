Petit coup d'oeil hebdomadaire sur les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) pour constater que la boucle en question, c'est celle de Loop Hero. Les anglophones auront apprécié le calembour digne du meilleur spectacle de Tex. Quoi qu'il en soit, Loop Hero reste solide sur les appuis, au même titre que Valheim qui n'en finit plus de surprendre. Forza reste dans la danse après son arrivée fulgurante la semaine passée, et GTA5 et RDR2 font encore parler d'eux grâce aux promotions sur les jeux Rockstar sur Steam.

En revanche, la boucle semble cliniquement décédée depuis plusieurs semaines au niveau des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs). Et cette semaine fait encore fort, d'une certaine manière, étant donné que seuls deux éléments changent par rapport à la semaine précédente. Non vraiment, c'est une belle performance en soi. D'un autre côté, sans "grosse" sortie, difficile de proposer quelque chose, Loop Hero, Valheim et consorts n'étant pas disponibles en versions physiques.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 10 Semaine 09 1 Valheim Valheim 2 Valve Index VR Kit Forza Horizon 4 3 Grand Theft Auto V Loop Hero 4 Loop Hero Valve Index VR Kit 5 Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang Forza Horizon 4 6 Red Dead Redemption 2 鬼谷八荒 7 Forza Horizon 4 Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang 8 Forza Horizon 4 Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition 9 Outriders Stronghold: Warlords 10 鬼谷八荒 Metro Exodus - Gold Edition