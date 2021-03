On en a eu des cartes Ampere haut de gamme dans les rumeurs ! On a eu de la RTX 3070, 3080, 3080 Ti, avec et sans élan, avec et sans VRAM doublée, à voile et à vapeur, grosse, petite, bref, ce ne sont pas les rumeurs qui ont manqué. Ce jour, VDCZ nous redirige vers une ancienne connaissance, une carte déjà évoquée par le passé, la RTX 3080 Ti dotée de 12 gigots de GDDR6X. Le GPU serait en révision GA102-225, sur un PCB déjà connu lui aussi, le PG132. Un temps, il se disait que la RTX 3080 Ti serait une RTX 3090 avec autant d'unités de calcul, mais un bus mémoire amputé d'un contrôleur mémoire et de 4 Go de GDDR6X. Puis est arrivé cette RTX 3080 Ti avec finalement 12 Go de GDDR6X, ce qui impliquerait que ce serait un truc étrange, une RTX 3080 plus complète, mais en deçà d'une RTX 3090. VDCZ pense que cette carte va arriver à la mi-avril, on s'en approche !

Seconde carte à refaire surface, la RTX 3070 Ti dotée de 8 Go de GDDR6X. Elle serait animée par le GA104-400, et pourrait arriver à la fin du mois de mai. Là aussi, la question se pose de la pertinence d'une telle carte, 200€ séparent officiellement les RTX 3070 et 3080, mais avec la pénurie, plus aucune cohérence n'existe. La RTX 3080 est 26% plus véloce que la RTX 3070, pourquoi pas une Ti qui viendrait à mi-distance, que ce soit en termes de prix et de perfs ? Pour autant, l'échiquier est quand même bien proportionné, à voir là aussi dans le temps si ça a du sens.

Des cousines de cousines !