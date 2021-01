Fin d'année oblige, c'est relativement calme au niveau des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions). Si Cyberpunk caracole toujours en tête des ventes, peu de titres peuvent se permettre de s'imposer. On notera tout de même Rust qui nous fait un petit come back grâce à une mise à jour spéciale Noël. Pour le reste on retrouve les mêmes que la semaine précédente.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 53 Semaine 52 1 Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 2 Sea of Thieves Valve Index VR Kit 3 Valve Index VR Kit Sea of Thieves 4 Rust Hades 5 Hades Raft 6 Raft Phasmophobia 7 Phasmophobia Grand Theft Auto V 8 Grand Theft Auto V Halo: The Master Chief Collection 9 Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 10 Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang

Et du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), après une semaine 50 marquée par la déferlante Cyberpunk, ça se tasse un peu sur consoles, probablement du fait que le jeu n'est pas encore sorti sur PS5 et XBox Series et que les versions old gen semblent souffrir de nombreux maux. Cela dit, le bougre se vend très bien en physique sur PC, semble-t-il.