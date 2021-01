Dans le cadre de ses préparations pour le CES 2021, LG a déjà annoncé qu'il y présentera le premier écran OLED flexible de 48 pouces au monde, exploitant une technologie que le constructeur a très poétiquement baptisé de Cinematic Sound OLED (CSO pour les intimes). Le CSO proposera une dalle encore plus fine, pliable jusqu'à 1000R et étant même capable de produire du son simultanément à l'affichage.

Le premier écran de la sorte mesurera 48" et devrait être optimisé pour le jeu vidéo (donc sur les pas de son 48CX, également orienté gaming), sa flexibilité lui permettra d'être plat ou incurvé, au choix selon les besoins du jour, a priori sans que cela n'affecte les fonctionnalités de l'écran. LG promet aussi une définition 4K UHD - 3840 x 2160 - avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz via HDMI 2.1, un temps de réponse de 0,1 ms et le support du Variable Refresh Rate sur une plage de 40 à 120 Hz.

L'un des points les plus intrigants de l'écran, outre sa dalle OLED à la courbe ajustable, c'est la capacité de l'affichage CSO de compléter comme module audio ! En gros, l'OLED - plus exactement, le film ultra mince de 0,6 mm qui s'y trouve - pourra vibrer et produire ses propres tonalités sans avoir besoin de passer par un casque ou des haut-parleurs, pour une expérience vidéoludique plus immersive que jamais, si l'on en croit le fabricant.

Bref, des caractéristiques générales assez ordinaires, mais sur une dalle s'annonçant hors du commun ! Il ne fait aucun doute que le Cinematic Sound OLED ne manquera pas de titiller les curiosités. À voir si les promesses de LG seront tenues, et surtout si le CSO arrivera vraiment à sortir du cadre de technologie prototype sympa à montrer lors des salons, difficile aussi d'imaginer une commercialisation sans un prix "dystopique"...