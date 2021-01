Les moddings, il en existe de toute sorte et nous en avons vu passer, des configurations plus folles les unes que les autres sur le Comptoir. Bien entendu, il n'y a pas que du loufoque sur le net, par exemple nous vous avions présenté le EK X Edition de chez AKMOD, qui reste quand même assez classique, bien que le boital soit original. Toujours chez le même moddeur, nous avions pu vous montrer une config bureau très sympathique, mais même chose, on reste sur du simple. Pourtant, il y en a des choses un peu fofolles à voir, comme par exemple le PC Toaster ou bien le Briefcase build et ce ne sont que des exemples ! A ce rythme il faut dire, nous aurons bientôt des modding machine à laver ou réfrigérateur, à base de Ryzen, tout est bon pour trouver des idées et se lancer dans la modification de sa machine. Ici nous allons vous montrer une création classique, un peu rétro comme l'était le Sanyo casette deck sleeper PC... Voici l'ordinateur chaine Hi-Fi, de quoi écouter du bon vieux son, tout en jouant à sa partie de de CS, avec du matos old-school, oui monsieur !

Ah mais c'est encore du Sanyo que nous avons là, avec un châssis de chaîne Hi-Fi de 1978 utilisé pour accueillir l'ordinateur dedans. Comme vous pouvez le constater, l'esthétique d'origine n'a pas changé, avec l'ensemble des éléments d'origine conservés sur la chaine. C'est donc sur l'amplificateur que les modifications ont été effectuées, avec de quoi rentrer pas mal de matériel à l'intérieur de l'engin. Des éléments en cuivre et en bois ont été usinés par le moddeur afin de faire tenir les compos, la carcasse de la Sanyo a été vidée de quelques éléments afin de faire passer trois disques durs, ce qui prend de la place sur le papier. Pour le GPU un riser PCI a été utilisé, afin de déporter le GPU, puisqu'il était impossible d'obtenir un montage horizontal classique dans un tel build. Le top de la chaine a été remplacé par une grille permettant le passage de l'air, de quoi laisser respirer un peu les composants, qui à vrai dire sont assez serrés dans ce boital. Le rendu global est franchement satisfaisant, surtout que le créateur a insisté sur le fait qu'il s'agit de sa chaine d'époque, qu'il a préféré conserver et rendre hommage en montant son ordinateur à l'intérieur, la démarche est vraiment sympathique.

Bon, regardons maintenant ce qui se cache dans la configuration. En réalité, le moddeur nommé Sabba sur le forum de nos confrères de chez Techpowerup! n'a pas donné beaucoup d'informations concernant les éléments. Nous ne saurons donc pas exactement quels sont les composants privilégiés dans ce build, mais nous en avons tout de même repérés quelques un, qui sont bien connus des passionnés de matériel informatique. Pour la carte mère, à première vue il s'agit d'un modèle de chez EVGA, une Classified socket LGA1366 en X58, on peut la reconnaître à son énorme dissipateur Northbridge, qui avait fait tant parler de lui à l'époque.

Pour le processeur, c'est un des premiers hexacores chez Intel qui a été utilisé, le fameux i7-970, monstre d'overclocking en son temps. À côté de tout cela, on retrouve 24 Go de mémoire DDR3, en six barrettes - eh oui, c'est du tri-channel -, des modèles Kingston HyperX. La carte graphique est une Nvidia Geforce GTX-970, reine du gaming en 1080p lors de sa sortie, avec un refroidissement blower ici, de quoi extirper directement la chaleur de ce boîtier pas forcément adapté. Pour les disques dur, ce sont deux modèles de chez Western Digital qui ont utilisés et vient s'ajouter un petit SSD 240 Go de chez Samsung, ce dernier probablement pour le système d'exploitation. Pour terminer, il y a la présence d'une carte son de chez ASUS, il fallait bien une Xonar U7 dans un build orienté musicalité non ?

Pour le refroidissement, c'est un ventirad top-flow qui est utilisé, ce qui permet de garder une compacité maximale. Sur le côté du châssis, une entrée d'air a été découpée et un ventilateur Noctua s'est vu positionné pour faire rentrer un peu d'air frais dans la carcasse - franchement cela doit être un bon four dedans. C'est un build franchement original que nous propose ce moddeur, dommage que nous n'ayons pas plus d'images et surtout qu'aucun workblog ne soit présent sur l'internet - le internet pardon. Reste que cela fait un bel hommage à cette Sanyo qui a du servir des années en tant que chaine et qui maintenant, se trouve une seconde vie. Alors, si vous avez quelques objets au garage, cela pourrait quand même vous donner des idées de modding non ?