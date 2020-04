Il a fait parler de lui à sa sortie sur consoles l'an dernier, eh bien Red Dead Redemption II fait encore parler de lui à sa sortie sur PC. Avec un poids démesuré et un micro patch de 3 Go le jour de la sortie, le dernier titre de Rockstar Games n'en finit plus d'affoler les compteurs. Alors que les premiers tests mettent en évidence la souffrance des GPU modernes, il nous a semblé intéressant de comparer les deux API permettant au jeu de tourner, à savoir Vulkan (par défaut) et DirectX 12.

Le test se fait une fois de plus avec une RTX 2080 Gaming OC couplée à un Ryzen R7 1800X, le tout sur une définition 1920x1080, avec le preset de qualité réglé au maximum (ce qui, au passage, ne met pas toutes les options au maximum, mais après ça devient beaucoup trop gourmand). On utilise le benchmark intégré au jeu, répété plusieurs fois pour "lisser" les résultats (et au passage limiter les bugs), et on change uniquement le mode Vulkan ou DirectX12. Le résultat est contrasté mais les deux concurrents se tiennent dans un mouchoir de poche. Pas nécessairement de quoi favoriser l'un ou l'autre, il conviendra donc à chacun de voir quelle API fonctionne le mieux, et pourquoi pas attendre un patch ou deux histoire de gratter en perf...