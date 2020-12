Diantre, encore une fuite sur AMD ? La firme va pouvoir se renommer en « passoire » au vu de toutes les nouvelles qui réussissent à filtre de manière officieuse ! En effet, alors que Noël approche à grands pas, voilà que le net continue de se faire usine à ragots avec, une nouvelle fois, les APU Zen pour ordinateur portable. En ce qui concerne cette gamme, les premiers bruits de couloirs datent d’octobre dernier, et faisaient mention de deux familles : Cezanne, basée sur des cœurs Zen 3 de dernière génération, mais aussi Lucienne, qui ferait usage de cœurs plus anciens Zen 2, en dépit d’une nomenclature Ryzen 5000 commune.

Sauf que, en octobre, il était question des versions « U » basse consommation, qui ne forment pas toute la gamme mobile : les modèles « H », plus testicouillus, devraient également être annoncé, à destination de laptop pour hardcore gamerz. Justement, c’est en listant le matériel incorporé dans les machines nouvelle génération qu’ASUS et Lenovo ont malencontreusement laissé échapper des références - 4 pour être exact - ainsi que leurs caractéristiques, directement reprises par ce cher @momomo_us : l’occasion de remplir davantage la liste des (probables) futurs modèles.

Nom Architecture Coeurs / Threads Cache L3 Fréquence base - boost Configuration iGPU TDP Ryzen 9 5900HX Zen 3 (Cezanne) 8 / 16 16 Mo 3,3 GHz / 4,6 GHz 8 CU (@ ?) ? Ryzen 9 5900HS Zen 3 (Cezanne) 8 / 16 16 Mo 3,1 GHz / 4,5 GHz 8 CU (@ ?) 35 W Ryzen 7 5800H Zen 3 (Cezanne) 8 / 16 16 Mo 3,2 GHz / ? 8 CU (@ ?) 45 W Ryzen 7 5800U Zen 3 (Cezanne) 8 / 16 16 Mo 2,0 GHz / 4,4 GHz 8 CU @ 2 GHz 10 W à 25 W Ryzen 7 5700U Zen 2 (Lucienne) 8 / 16 8 Mo 1,8 GHz / 4,3 GHz 8 CU @ 1,9 GHz Ryzen 5 5600H Zen 3 (Cezanne) 6 / 12 12 Mo 3,0 GHz / 4, GHz ? 45 W Ryzen 5 5600U Zen 3 (Cezanne) 6 / 12 12 Mo 2,3 GHz / 4,2 GHz 7 CU @ 1,8 GHz 10 W à 25 W Ryzen 5 5500U Zen 2 (Lucienne) 6 / 12 8 Mo 2,1 GHz / 4,0 GHz 7 CU @ 1,8 GHz Ryzen 3 5400U Zen 3 (Cezanne) 4 / 8 8 Mo 2,6 / 4,0 GHz 6 CU @ 1,6 GHz Ryzen 3 5300U Zen 2 (Lucienne) 4/8 4 Mo 2, 6 GHz/3,85 GHz 6 CU @ 1,5 GHz

Pas beaucoup de changements sont à l’ordre du jour par rapport aux versions basse consommation : les fréquences s’envolent, qu’il s’agisse de celle de base ou du boost, mais le TDP également, avec des modèles de 35 W à 45 W, sachant que les informations listées n’incluent pas le 5900HX. Car oui, suivant Intel, les rouges semblent avoir décidé de décliner Ryzen 9 5900 en deux versions : une sage 5900 HS au TDP légèrement réduit, en un 5900 HX que l’on imagine plus gourmand, pour bien pouvoir jouer à kikalaplugrosse. Reste que les 5 GHz ne semblent pas encore atteignables pour cette génération-là, bien que ce chiffre mirobolant puisse s’obtenir sur les ordinateurs de bureau avec Zen 3. Il ne manque plus que des benchmarks, et on se croirait à leur annonce, pourtant prévue pour Q1 2021, nom de diou ! (Source : VideoCardz)