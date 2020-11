Si vous êtes trypophobe, n'allez pas plus loin car il est question de souris très aérées dans ce bon plan. Sur Amazon, les MM71x de Cooler Master sont en promo et nous avions apprécié ces modèles aérés, légers et efficaces. Elles sont particulièrement adaptées aux mains de taille modeste, mais si vous tâtez le mulot du bout des doigts avec vos paluches, ça passera aussi.

Les deux bestioles partagent un design ambidextre commun, le même capteur PixArt 3389 qui analysera jusqu'à 16000 PPP et les 6 boutons avec interrupteurs Omron. La MM710 pèse un tout petit 53 g sans son câble et la MM711 prendra 7 g de plus du fait de la présence de DEL RGB. Le prix passe à 31,99 € pour la version sans éclairage, en noir ou en blanc, et 39,99 € pour la version éclairée. Nos liens sont en bas de page si vous cherchez une souris légère et pas chère.

31,99 € livrée chez Amazon La Cooler Master MM710 noire ou blanche livrée chez Amazon