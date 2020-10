Le constructeur PNY a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau modèle de SSD M.2 assez rapide, utilisant la dernière génération PCI-e 4.0 pour fonctionner. Pour rappel, sur le comptoir nous avions voir en septembre les modèles de RTX 3000 PNY sortir de l'ombre. La marque est aussi revenue avec la mise sur le marché d'une DDR4 XLR8 tout plein de loupiottes, dont nous vous avions parlé en juillet dernier. Pour le coup, nous allons traiter du SSD CS3040 qui vient prendre place au-dessus du CS3030, en proposant des performances théoriques de premier ordre.

Oui, c'est un modèle M.2 2280 en NVME que vous ne pourrez utiliser qu'en AM4 pour le moment, du moins si vous souhaitez exploiter complètement le machin. Ce qui est annoncé par la société reste impressionnant, avec du 5600 Mo/s en lecture et du 4300 Mo/s en lecture. Autant vous dire que pour utiliser ce genre de produit, il faudra s'assurer que l'ensemble des périphériques puissent gérer de tels débits, sans quoi vous vous retrouverez vite avec un goulot d'étranglement désagréable. À noter que pour la version 500 Go du CS3040, les débit en écriture tombent à 2600 Mo/s, ce qui est franchement dommage. Comme vous le savez, ce type de produit chauffe beaucoup et est souvent sujet au throttle, une version avec dissipateur est donc proposée, pour quelques euros en plus. Ce CS3040 a des chiffres d'endurance assez similaire à ce que l'on peut trouver chez les autres constructeurs, avec un fonctionnement optimal fixé à deux millions d'heures. Nous n'avons pas d'informations concernant le contrôleur embarqué, mais il y a fort à parier qu'il s'agisse de quelque chose de proche d'un PS5016-E16, mais qui reste loin du E18 - à confirmer tout de même.

Ce SSD est disponible en 500 Go, 1 To ainsi que 2 To et se retrouve livré avec une garantie de 5 ans. Le produit sera disponible pour la moitié du mois de novembre directement chez la plupart des revendeurs. À titre d'exemple, face à cette nouvelle mouture, on pourra confronter le NVMe de chez AORUS ou bien au Corsair Force MP600. Reste que nous n'avons toujours pas le tarif de cette nouvelle gamme PNY, le tarif sera comme toujours déterminant sur sa compétitivité.