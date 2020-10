no ragotz

Cette hype on le retrouve notamment parmi les meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions), car pour ceux qui suivent un peu la scène vidéoludique, vous avez sans doute entendu parler de ces personnes qu'on appelle des influenceurs. Ce sont ces personnes qui font qu'un jeu mobile de 2018 réussit encore à se trouver dans le top 10 Steam, ou que Fall Guys est encore présent après plusieurs semaines. Bon, ce n'est pas la seule raison, mais ça y contribue. Heureusement, on peut encore trouver du p'tit Baldur's Gate 3 ou du Phasmophobia, pourquoi pas..

Quant aux ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), elles nous proposent cette semaine une démonstration parfaite de ce qu'on savait déjà, à savoir que les joueurs console se ruent sur les grosses novueautés dès qu'ils le peuvent. Mais à vrai dire, qui pourrait les en blâmer ? Après tout, crash est un bon p'tit jeu, et Star Wars est ce qu'il est. Cela dit, il parvient quand même à se glisser sur le podium des ventes PC, ce qui est somme toute une performance notable puisqu'il expulse les Sims sans vergogne.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 40 Semaine 39 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Microsoft Flight Simulator Crash Bandicoot 4: It's About Time Star Wars: Squadrons Microsoft Flight Simulator Mafia: Trilogy Mafia: Trilogy 2 Star Wars: Squadrons Star Wars: Squadrons Crash Bandicoot 4: It's About Time Les Sims 4 : Édition Standard Mafia: Definitive Edition Mafia: Definitive Edition 3 Red Dead Redemption 2 Mafia: Trilogy Mafia: Trilogy Farming Simulator 19 – Édition Platinum Marvel's Avengers Marvel's Avengers