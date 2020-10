On reste dans l'entrée de gamme avec un SSD NVMe de chez Kingston cette fois-ci. Le A2000 d'un gros téra est proposé à 94,45 € chez Amazon.de. Il est équipé d'un contrôleur SMI SM2263ENG dépourvu de DRAM et offrira des débits théoriques de 2200 Mo/s en lecture et 2000 Mo/s en écriture dans les conditions les plus optimales et du moment que son cache SLC ne sature pas ! La garantie accompagnant le modèle s'étend sur 5 ans ou 600 To de données écrites. Il ne vous reste qu'à suivre notre vers l'offre si ce modèle vous intéresse.