S04E35 • 31 août - 6 septembre 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Crusader Kings III est sorti mardi 1er septembre et a été développé par Paradox. Huit ans après le 2e volet, ce jeu de stratégie refait surface, toujours aussi bon, toujours aussi dense, donc prévoyez le Doliprane si vous n'avez pas l'habitude, car c'est touffu. Voir le tuto...

Iron Harvest est sorti mardi 1er septembre et a été développé par KING Art. Encore un jeu de stratégie en temps réel sur fond de réalité alternative dans les années 1920. Maîtrisez vos méchas seul ou en coop, attention toutefois, c'est du diesel... Le site du jeu...

NBA 2K21 est sorti vendredi 4 septembre et a été développé par Visual Concepts. On prend les mêmes et on recommence pour une nouvelle année de basket. On passera sur le fait que 2020 ne sera pas l'année de 2K qui se fait complètement trash pour les joueurs... Voir du gameplay...

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 est sorti vendredi 4 septembre et a été développé par Vicarious Visions. Une version remasterisée des deux jeux sortis durant nos années lycée. C'est plus joli mais c'est toujours le même principe, puisqu'il faudra enchaîner les tricks pour faire du score. La page EGS...

WRC 9 FIA World Rally Championship est sorti jeudi 3 septembre et a été développé par KT Racing. Suivez le calendrier du championnat WRC et faites-vous plaisir avec les bolides qui vous sont proposés. La page EGS...

• Focus

Attention, ça va arriver très vite et on a failli passer à côté, mais sachez que Kingdoms of Amalur Re-Reckoning ne va plus tarder. C'est dans quelques jours seulement que ce remaster sortira officiellement, et il devrait faire plaisir à pas mal de monde, nombre de joueurs ayant succombé au charme de cet action-RPG lors de sa sortie en 2012. Au programme de cette nouvelle mouture, on nous proposera donc évidemment des graphismes mis au goût du jour, mais aussi un gameplay un poil revisité pour le rendre plus... moderne, et enfin l'intégralité des DLC du jeu inclus dans cette nouvelle édition remasterisée.

Au passage, on fera un petit signe de la tête à THQ Nordic pour avoir repris les droits du titre et pour avoir confié la tâche au studio Kaiko, l'ancien studio Studio 38 ayant malheureusement fait faillite. Donc pour ceux que ça tente, rendez-vous mardi 8 septembre sur PC, PS4 et Xbox One pour goûter à ce p'tit RPG des chaumières, ou peut-être même un pwal avant pour les plus curieux, et nous n'en dirons pas plus.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

À gagner cette semaine : Psychonauts + Strider

Pour participer, soyez inscrit au CDH et écrivez "BX" quelque part dans votre ragot.

Doublez vos chances en suivant (bouton "❤ Suivre") la chaîne Twitch powered by CDH.

Clôture des participations vendredi 11 septembre à 20h.