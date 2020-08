Le 1er juillet dernier, Crytek a fait un gros flop avec sa séance live de Crysis Remaster. Le trailer technique ayant fuité quelques heures avant, la toile s'est déchainée, plutôt à raison, sur le pauvre apport de cette version sur celle de 2007. Ce jeu originel, qui pédalait au choix sous DX9 ou DX10, a marqué son époque par plusieurs aspects. Techniquement, il était très en avance sur son temps, tant et si bien que les machines avaient du mal à le faire mouliner convenablement. Cela lui a valu le premier prix de benchmark 3D pendant des années. Ensuite, tout ou presque se détruisait, fusillez un arbre et vous vous transformiez en bucheron canadien de nouvelle génération.

Eh bien figurez-vous que Crytek, qui a annulé forcément au dernier moment sa présentation en juillet, vient officiellement de dévoiler la nouvelle et dernière date. Le 18 septembre prochain (coincidence Ampere ? À voir !), vous pourrez tâter du remaster, et force est de reconnaitre que les efforts ont payé si on en croit le nouveau trailer technique : textures jusqu'en 8k, Ray Tracing, vous pouvez voir ça dès à présent. Seul truc qui peut faire vomir certains, il sera exclusif Epic Games Store, comme indiqué à la fin de la vidéo.