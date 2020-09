Déjà si on s'attarde sur les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on peut constater que Flight Sim caracole toujours en tête sur PC, et c'est bien parti pour durer quelques temps. Ensuite, on notera l'arrivée d'Olive et Tom sur PS4 uniquement, étant donné qu'il n'est pas sorti sur Xboîte. En revanche, c'est PC3 qui fait une apparition sur Xbox One, et ce malgré les critiques plutôt sévères (mais fondées) d'une grosse partie des joueurs.

Et du côté des meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions), alors là c'est Byzance. Crusader Kings présent à quatre reprises dans le tableau, c'est suffisamment rare pour le souligner, et il en ferait presque oublier que les Vengeurs sont eux aussi présents deux fois. On passe sur Fall Guys qui n'en finit plus de cartonner, et on s'attardera plus volontiers sur Among Us qui fait une très belle perf et représente dignement l'univers des jeux indépendants.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 35 Semaine 34 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Microsoft Flight Simulator Captain Tsubasa: Rise Of New Champions Project Cars 3 Microsoft Flight Simulator Ghost Of Tsushima EA UFC 4 2 Les Sims 4 - Édition Standard Ghost Of Tsushima F1 2020 - Seventy Edition Les Sims 4 - Édition Standard EA UFC 4 F1 2020 - Seventy Edition 3 Farming Simulator 19 – Édition Platinum The Last Of Us Part II Call Of Duty: Modern Warfare Farming Simulator 19 – Édition Platinum The Last Of Us Part II Red Dead Redemption 2