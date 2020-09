On peut dire que ASUS se montre très actif en ce moment, la marque a présenté de nombreux produits, pour des utilisations variées. Par exemple la société nous avait montré un écran ROG 360 Hz, de quoi se régaler les mirettes sur pas mal de jeux vidéo. Aussi, nous avions pu tester sur CDH une carte mère B550 Strix, un modèle de bonne facture et bien équipé. Ce n'est pas tout, l'annonce récente des RTX 3000 n'a pas laissé de marbre ASUS, qui s'est empressé de nous dévoiler ses modèles maison.

Concernant les routeurs Wi-Fi 6 de la marque, le dernier en date est un gros morceau, avec un RT-AX89X qui nous avait surpris, tant par son look que ses spécifications. Eh bien, sachez qu'il n'est pas question d'en rester là, aujourd'hui c'est au tour de l'énorme GT-HACHEAXE11000 d'être sur le devant de la scène.

Oui, vous ne rêvez pas, ce routeur est une mise à jour de l'ancienne version GT-AX11000, avec un support de la toute dernière norme sans-fil. Qu'apporte le Wi-Fi 6E chef ? Le changement majeur est une prise en charge du spectre 6 GHz (dont l'utilisation a été approuvée seulement aux USA par la FCC en avril dernier, pas de nouvelle encore du côté de l'Europe, peut-être d'ici la fin 2020, début 2021) une bande qui vient se rajouter aux traditionnels 2.4 GHz et 5 GHz. Cette nouvelle bande permettra aux appareils les plus gourmands de ne pas subir les interférences avec les autres réseaux Wi-Fi présents et donc de bénéficier sur le papier d'une clarté de signal maximale.

Ce routeur ASUS est annoncé comme prenant en charge 11 000 Mbps sur l'ensemble du réseau, c'est à dire avec les bandes cumulées. Nous sommes conscients que ce n'est pas réellement représentatif, mais la marque n'a pas communiqué les performances théoriques de son routeur, il faudra donc prendre son mal en patience.

Au niveau Hardware, il sera possible de faire de l'agrégation WAN, ce qui permettra de booster les performances si jamais vous arrivez à saturer avec votre ligne FAI, le port 2.5 GbE présent à l'arrière de la machine - faudra y aller. En plus de ce port, un second WAN viendra se rajouter, mais uniquement en 1 GbE. Ensuite viennent s'ajouter les quatre ports LAN 1 GbE pour vos clients, c'est un peu dommage sur une telle machine, impossible de dépasser via un unique lien filaire, le plafond théorique des 120 Mo/s sur vos transferts - rah pourquoi ASUS...

À part le visuel et le fait que l'on puisse voir les 8 antennes externes, nous n'avons pas plus d'informations concernant la machine. On pourra quand même s'attendre à tarif assez salé, puisque son frère le GT-AX11000 avait été lancé à 700$ environ. Face à la concurrence, ce produit se retrouve seul, puisqu'il est le premier à utiliser le Wi-Fi 6E. Les concurrents directs sont bloqués en Wi-Fi 6, avec par exemple le Nighthawk AX12 ou le Archer AX11000, tous deux bien moins onéreux. (source : ASUS)