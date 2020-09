Écrit par Thierry C. | 02 Septembre 2020 à 11h01 | 285 bims

Côté souris on aime Logitech et notre bien-aimée est la G502 Hero, promotionnée il y a quelques jours. Oui, mais voilà quoi de mieux qu'une liberté totale de mouvement ? Nous avons tenté de couper le câble de notre G502, par contre ça fonctionnait tout de suite moins bien. Logitech a répondu à nos attentes en sortant la version Ligthspeed de la G502, qui reprend les caractéristiques de la version filaire, connexion sans fil en plus.

Vous aurez donc le capteur optique Hero 16K de la marque et les 11 boutons programmables dont la résistance est donnée à 50 millions de clics et la gestion de l'appareil via G Hub. Aujourd'hui c'est à son tour d'être en promo avec un tarif sous les 80 € hors frais de livraison chez LDLC. Avec le code CLHEURE, repartez avec votre G502 Lightspeed à 79,96 €, auxquels il faut ajouter au moins 5,95 € si vous la faites livrer en relais. Si vous hésitez, quoi de mieux que de vous dire qu'elle sert H24 par ici, sans faiblir, si ce n'est son niveau de batterie, mais le câble est là pour lui redonner des forces. Intéressé ? Notre lien est en bas de page.