On le sait à présent, la RTX 3090 — si c’est bien elle — promet d’être grosse, très grosse, en supposant que ce soit pour de « bonnes » raisons, à commencer par une puce (très, trop ?) imposante et puis des performances que l’on espère de haut vol pour justifier un tel monstre de GPU non-custom. À noter que la RTX 3080 ne serait déjà plus « que » double slot. En tout cas, on aura forcement aussi hâte de voir les exemplaires customisés des partenaires qui ne seront probablement pas moins massifs et de quelle manière ceux-ci arriveront à se distinguer des modèles originaux.

Outre la taille qui s’annonce assez inédite pour l’époque — mais l’on n’oubliera tout de même pas certains des monstres bi-GPU d’antan —, Nvidia devrait également introduire au passage un nouveau connecteur 12 pins taillé sur mesure, au moins pour la RTX 3090, sans que l’on sache déjà si d’autres modèles dans la gamme pourraient aussi en profiter. La rumeur avait déjà émergé mi-juillet, autour d’un nouveau type de connecteur potentiellement capable de livrer à bon port jusqu’à 600 W, et il n’en fallait pas plus pour déjà faire craindre d’un ou plusieurs futurs gouffres à watts à venir chez Nvidia.

Maintenant que l’heure approche, les langues (enfin plutôt les clics) se délient toujours plus et c’est ainsi qu’a été publiée via bilibili et rapportée sur Twitter la première vraie photo du-dit fameux connecteur 12 pins ! En l’occurrence, un bout de câble de 75 cm supposément conçu par Seasonic spécifiquement pour Nvidia, comme en témoigne le nom « NVIDIA 12-pin PCIe Molex Micro-Fit 3.0 Connector » ou encore « NVIDIA 2 × 8 pin to 12-pin Cable ».

L’autre note importante ici serait aussi la recommandation de l’utilisation du câble avec une alimentation de 850 W ou plus, bien que cela ne donne pas pour autant d’indication très précise quant à l’efficacité énergétique d’Ampere et sert peut-être surtout d’avertissement de précaution relativement générique. D’un autre côté, on ne peut nier qu’un câble unique sera toujours bien plus propre que plusieurs pour faire le même travail, mais on aurait beaucoup de mal à croire que Nvidia a imaginé la chose uniquement pour satisfaire des besoins de gestion de câbles.

Par ailleurs, la photo aurait visiblement été publiée par un représentant de Seasonic sur le forum chinois mentionné ci-dessus et accompagnée d’un commentaire se « google » traduisant ainsi :

À l’heure actuelle, le cordon d’alimentation de cette interface n’est utilisé que pour nos propres tests. Il n’y a pas de NDA entre NV et nous, et nous (NDLR : ne ?) savons (NDLR : pas ?) si la série RTX 30 sera répertoriée avec une nouvelle interface. S’il est adopté, que dois-je faire si le bloc d’alimentation n’a pas d’interface à 12 broches ? 1. La carte graphique est livrée avec un câble adaptateur 2. Le fabricant du bloc d’alimentation est livré avec un câble (coût accru).

Finalement, un autre tweet avec une deuxième image compare également la taille du connecteur 12 pins avec un 8 pins, et dont l'auteur suggère au passage en commentaire que le connecteur 12 pins pourrait être une exclusivité des prochaines GeForce RTX 3000 Founders Edition de Nvidia, mais que rien n'est encore confirmé. Affaire à suivre le 1er septembre quand lumière sera en principe faite, enfin !