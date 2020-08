Tous ceux qui ont pu porter, un jour, une RTX 2080 Ti FE le savent. Si la carte a des dimensions classiques pour du haut de gamme, à savoir 26,7 cm de long et 11,6 cm de hauteur, elle n'en reste pas moins lourde avec 1330 g sur la balance. Ça fait quand même une sacrée brique, qui tranche franchement avec les Ti passées dont la GTX 1080 Ti.

Un twittos, répondant au pseudonyme GarnetSunset, a publié des clichés du supputé monstre RTX 3090, en comparaison avec la RTX 2080 FE (même dimensions que la RTX 2080 Ti FE pour rappel). Si on ne connait rien des performances du produit, visuellement, la RTX 2080 Ti perdrait largement de sa superbe, et en deviendrait même petite en comparaison, d'où le terme de monstre.

Premièrement, elle serait bien plus longue, on peut estimer à plus de 31 cm la longueur de la carte, avec ce double refroidisseur que nous avions vu plus tôt dans l'année. Autre détail, la carte dépasserait allègrement au niveau de l'équerre de fixation, en gros 3 bons cm de plus. Si vous regardez bien, la carte est triple slot, la fameuse équerre étant triple, comme à la belle époque des ASUS HD 6970.

La face recto affiche les ailettes noires, denses, et le moulin proche du connecteur PCIe, ce qui impliquerait que cette partie de la carte comporterait le GPU, plus ou moins les puces mémoire. Le verso, quant à lui, montre un moulin à l'autre extrémité du PCB, avec un design de pales différent, plus courbe. Le reste de la carte est couverte d'une backplate avec cette forme si spéciale.

À la vue de l'engin, il semble évident qu'il ne rentrera pas dans toutes les tours, et il faudra être vigilant et mesurer la disponibilité si vous en voulez une. À supposer aussi que vous ayez les ronds, car il se murmure qu'elle serait vendue à 1399$. Après tout, un GPU qui devrait compter des milliards de transistors, bien plus qu'un CPU, tout en étant plus spécialisé et avec une surface de die énorme, ça ne doit pas coûter le même prix à produire. En regardant le modèle de référence, on se demande ce que feront les partenaires avec leurs customs (comme MSi), il y a un vrai challenge à relever pour le refroidissement et l'encombrement !