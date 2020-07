Sixième Sens comme le film dans lequel un gosse voit des gens qui sont morts. Pourquoi ? Eh bien tout simplement car on ne peut que constater ce qui se passe avec les meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), pardi. Déjà, Death Stranding sur PC, ça fait bizarre. Puis on a Ghost of Tsushima qui fait un carton plein sur PlayStation, logiquement mais on ne pensait pas forcément que ça serait à ce point en plaçant autant d'éditions différentes. Enfin, Sekiro est de retour sur Xbox, les joueurs faisant ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont en cette fin du mois de juillet.

Concernant les meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions), ça bouge relativement peu par rapport à la semaine précédente. On retrouve toutefois quelques DLC dans le classement, avec l'infatigable PUBG qui, malgré le fait d'avoir perdu un peu de sa superbe, continue de faire son petit bonhomme de chemin. On notera également Carrion, fraichement sorti d'early access, qui s'offre un très beau positionnement sur cette 30e semaine de 2020.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 29 Semaine 28 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Death Stranding Ghost Of Tsushima - Édition Collector F1 2020 - Seventy Edition Red Dead Redemption 2 F1 2020 - Seventy Edition F1 2020 - Seventy Edition 2 Les Sims 4 - Édition Standard Ghost Of Tsushima - Édition Collector Gears 5 F1 2020 - Deluxe Schumacher Edition The Last Of Us Part II F1 2020 - Deluxe Schumacher Edition 3 Football Manager 2020 Ghost Of Tsushima - Édition Spéciale Sekiro : Shadows Die Twice Les Sims 4 - Édition Standard F1 2020 - Deluxe Schumacher Edition Sword Art Online: Alicization Lycoris