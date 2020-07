Le Samsung 860 Evo, l'un des modèles SATA les plus performants du marché, voit son tarif passer sous les 80 € et ça se passe sur le market de la FNAC. Vous trouverez le modèle de 500 Go à 75,98 € en ce moment, livraison comprise s'il vous plaît ! Pour parler du SSD, il s'agit de l'un des meilleurs du marché, qui ne prend pas une ride. Il embarque un contrôleur Samsung MJX et un lot de puces TCL 64 couches lui aussi de fabrication maison. Les accès aléatoires sont excellents sur ce modèle et son endurance est de 0.3 DWPD, soit environ 300 To sur les 5 ans de garantie dont il dispose.

Voilà une offre convenable plus qu'un réel bon plan sur ce SSD, que nous partageons tout de même. Nous sommes loin des 60 € de décembre dernier, mais l'offre est intéressante par les temps qui courent. Si vous êtes intéressés, notre lien est disponible juste en dessous.