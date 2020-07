S04E30 • 20 juillet - 26 juillet 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Carrion est sorti de son accès anticipé jeudi 23 juillet et a été développé par Phobia Game Studio. Jeu d'aventure en 2D à la sauce pixels, vous incarnez le méchant qui n'est autre qu'une créature capturée par des humains qu'il va falloir dévorer pour sortir de ce foutu complexe de recherche. La page Steam...

Creaks est sorti mercredi 22 juillet et a été développé par Amanita Design. Jeu d'aventure indé faisant la part belle aux casse-têtes, vous allez pouvoir savourer une DA mise en valeur par des dessins somptueux. Par les créateurs de Machinarium et Samorost, dont il est inutile de vous vanter les qualités. La page Steam...

Meteorfall: Krumit's Tale est sorti de son accès anticipé jeudi 23 juillet et a été développé par Slothwerks. Jeu de stratégie avec une composante roguelike et à base de deck building, c'est le 2e jeu de l'univers Meteorfall. Prouvez au monde qu'il ne suffit pas d'avoir des cartes de tueur pour être bon à un jeu de stratégie... Le site du jeu...

Röki est sorti jeudi 23 juillet et a été développé par Polygon Treehouse. Un p'tit jeu d'aventure solo avec une narration touchante et au style graphique épuré, laissant la part belle à l'exploration et la résolution de puzzles. Univers inspiré par le folklore scandinave. Le site du jeu...

Vertigo Remastered est sorti mardi 21 juillet et a été développé par Zach Tsiakalis-Brown, George Eracleous & Errol Bucy. Version remasterisée de ce jeu d'action/aventure en réalité virtuelle, initialement sorti en 2016 et qui saura assurément (re)trouver ses adeptes. La page Steam...

• Focus

Mine de rien, ça fait déjà 8 ans depuis le dernier, il était donc temps que Crusader Kings 3 sorte de sa tanière. C'est toujours développé par Paradox, et c'est toujours un jeu de stratégie, ou plutôt de "grande stratégie" comme il convient de l'appeler (spéciale dédi à tous les anciens qui ont joué à Risk en jeu de plateau). On a donc là un simulateur de dynastie médiévale dont l'histoire devrait se dérouler aux alentours de la conquête normande de l'Angleterre et la chute de Constantinople.

Techniquement, Paradox a réutilisé son moteur Clausewitz Engine, moteur qui avait fait ses débuts sur Europa Universalis III en 2007. Bon, ça commence à dater mais on ne peut pas dire que ce soit le genre de jeu qui nécessite une refonte de moteur graphique tous les ans, soyons sérieux. Bref, vous pourrez choisir parmi cinq styles de vie différents, allant de la stratégie militaire à la gestion pure de votre royaume. De quoi satisfaire la plupart des amateurs du genre, que ce soit en solo ou en multi en ligne. On attend donc sa sortie sur PC mais aussi sur Xbox One le 4 septembre prochain.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

À gagner cette semaine : Hacknet

Pour participer, soyez inscrit au CDH et écrivez "BX" quelque part dans votre ragot.

Doublez vos chances en suivant (bouton "❤ Suivre") la chaîne Twitch powered by CDH.

Clôture des participations vendredi 31 juillet à 20h.