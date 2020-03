S03E37 • 9 septembre - 15 septembre 2019

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Blasphemous est sorti mardi 10 septembre et a été développé par The Game Kitchen. Oh le beau Metroidvania que voilà, un peu punitif certes, mais avec une histoire qui saura vous remuer les neurones. Le site du jeu...

Gears 5 est sorti pour le commun des mortels mardi 10 septembre et a été développé par The Coalition. C'est le nouveau TPS de la franchise Gears of War, toujours aussi bourrin, esthétiquement presque pas mal foutu. Voir du gameplay...

GreedFall est sorti mardi 10 septembre et a été développé par le studio français Spiders. Un action-RPG qui ressemble à The Witcher, dans un monde ouvert qui ne l'est pas tout à fait (fonctionne par zones) et au XVIIe siècle. Voir du gameplay...

eFootball PES 2020 est sorti mardi 10 septembre et a été développé par Konami. Encore un jeu de foot, ça change un peu de nom mais il paraît que cette année il est vraiment bien... Le site du jeu...

Borderlands 3 est sorti vendredi 13 septembre et a été développé par Gearbox Software. C'est la suite du 2, donc si vous avez aimé les précédents, c'est tout bon, sinon, bah ça ne change pas des masses. Voir du gameplay...

• Focus

Après l'alhpa technique, la première bêta publique (que vous pouvez d'ailleurs zieuter en redif par ici), voilà que Ghost Recon Breakpoint s'apprête à sortir de son terrier. Alors non, Keanu Reeves n'est pas de la partie, ça c'était dans Point Break avec feu Patrick Swayze (10 ans déjà...). Fin de la parenthèse et retour au focus de la semaine avec donc ce nouvel opus de la franchise Ghost Recon, le onzième, et le second prenant place dans un monde ouvert, le premier étant simplement Wildlands, son prédécesseur sorti en 2017. Le personnage principal incarné par le joueur sera Cole D. Walker, tout droit sorti d'un DLC ayant servi de prologue au titre, et qui n'est autre que le leader des Wolves.

Voilà pour la petite histoire, sinon plus classiquement on est évidemment en présence d'un TPS - i.e. un jeu de tir en vue à la troisième personne - avec au programme : personnalisation du personnage, des armes, arbres de compétences, classes diverses, loot, craft, exploration, missions, quêtes annexes... Donc comme nous le disions, un TPS en monde ouvert... D'un point de vue technique, notons l'emploi du moteur AnvilNext 2.0, à savoir le même moteur que pour Wildlands, mais aussi Assassin's Creed Odyssey, Orings, Syndicate... et Unity qui fut au passage le premier titre chez Ubi à bénéficier de la nouvelle mouture de l'AnvilNext. On espère simplement que les cagades de la bêta seront corrigées à temps pour la sortie le 4 octobre prochjain (le 1er pour les chanceux disposant d'un accès anticipé via les éditions Deluxe & co). Sortie prévue sur PC, PS4 et Xbox One... et Stadia !

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

À gagner cette semaine : Bendy and the Ink Machine

Pour participer, laissez un commentaire en rapport avec un jeu de ce Gamotron.

Doublez vos chances en suivant (bouton "♥ Suivre") la chaîne Twitch powered by CDH.

Clôture des participations vendredi 20 septembre à 22h, résultat annoncé dans le prochain Gamotron.