S04E29 • 13 juillet - 19 juillet 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Beyond a Steel Sky est sorti jeudi 16 juillet et a été développé par Revolution Software. Plus de 25 ans après Beneath A Steel Sky, retrouvez Robert Foster dans son combat contre une IA qui contrôle l'humanité. On passe du point'n click 2D à de la 3D, mais le plaisir des énigmes est toujours présent. Voir du gameplay...

Death Stranding est sorti sur PC mardi 14 juillet et a été développé par Kojima Productions. Après les consoleux, c'est au tour des joueurs PC de découvrir l'OVNI made in Kojima. Livrez, explorez, reliez, et bouffez des cinématiques longues comme 5 films hollywoodiens. À tester pour savoir de quoi on parle. La page Steam...

Neon Abyss est sorti mardi 14 juillet et a été développé par Veewo Games. Un pur rogue-like en 2D à la sauce pixels, avec des armes, des items, des familiers... La bande son est très bonne, et certains le comparent évidemment à The Binding of Isaac, à juste titre. Voir du gameplay...

Rocket Arena est sorti mardi 14 juillet et a été développé par Final Strike Games. C'est un jeu de tir en arène, ô surprise, et les roquettes sont au coeur du gameplay, nom de Zeus... Bref, c'est du PvP, ça se joue en 3v3 et c'est donc exclusivement en ligne. La page Steam...

Superhot: Mind Control Delete est sorti jeudi 16 juillet et a été développé par SUPERHOT Team. Jeu de tir en vue à la première personne dans lequel "le temps n'avance que quand vous avancez", comme l'indique la description sur Steam. Mais ça résume bien, et vive le bullet time. Le site du jeu...

• Focus

Bon, ça y est, Microsoft Flight Simulator déboule... Depuis le X commercialisé en 2006, Microsoft avait été silencieux sur un potentiel nouvel opus de sa célèbre série de simulateur de vol, et c'est à l'E3 2019 que fut révélé officiellement ce nouveau Flight Sim. On sait pas mal de choses et on vous en a déjà relayées un bon paquet dans nos colonnes, le jeu étant - outre son intérêt en tant que simulateur - techniquement très intéressant. On pourra une fois de plus citer le studio bordelais Asobo, en charge du développement et qui fait un magnifique grand écart par rapport à sa dernière production, A Plague Tale: Innocence, prouvant qu'il a manifestement plus d'une corde à son arc.

Sinon, en vrac, on peut évoquer aussi les images satellites issues de Bing Cartes et dont le volume de données fout un peu le vertige (on parle de 2 pétaoctets), l'IA de Microsoft Azure qui aura une part à jouer dans la génération d'éléments du décor, la météorologie en temps réel ou encore le streaming, qui sera un élément-clé du chargement des données en jeu. Alors réussite totale, échec partiel, futur du jeu vidéo ? Si personne n'a encore de certitudes quant à ces questions qui démangent bon nombre de curieux, il faudra patienter jusqu'au 18 août pour avoir des premiers éléments de réponse. En tout cas officiellement. Et sur PC (une version Xbox One est envisagée à une date ultérieure). De surcroît, le 18 août, ça va arriver très vite, rendez-vous compte ma bonne dame.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

