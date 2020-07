Les fuites ont été plus que nombreuses en ce qui concerne Alder Lake, la future-future génération de processeur d’Intel (après le Rocket Lake même pas dévoilé), mais cela ne restait encore que des documents « internes » dont le crédit pouvait être remis en question. Or, un patch Linux vient rajouter du poids à ces bruits de couloir : Alder Lake serait bel et bien un CPU hétérogène.

À l’intérieur, rien d’autre de bien folichon : une référence à Rocket Lake, une à Sapphire Rapids (la prochaine série de Xeon), épicétou, le correctif ne faisant que quelque lignes pour, justement, ajouter les références de ces futurs CPU dans un fichier d’en-tête. Nénamoin, le commentaire « Hybrid Core/Atom Processors » placé au-dessus de Lakefiled et d’Alder Lake est sans équivoque : ce patch prédestine bel et bien le dernier cité à un big. LITTLE sauce x86. Reste à voir si ces puces sortent dans les faits de leur stade de prototype, leur finesse de gravure ou encore leur format de distribution (CPU de bureau sur socket ? Mobile uniquement ?) ; bref, rien n’est encore sûr.

Néanmoins, cette fuite a le mérite de clarifier les choses. En effet, il paraît assez saugrenu qu’un développeur ait « oublié » cette mention d’Alder Lake, pile au moment ou des documents internes le mentionnant font le tour de la toile... Qu’il s’agisse d’un coup de pub préparé ou non, nous ne nous prononcerons pas, mais il y a fort à parier qu’Intel se fende d’un communiqué officiel à ce sujet d’ici peu, pourquoi pas en clarifiant également les suffixes KA ? Affaire à suivre ! (Source : Phoronix)

Une révolution pour Alder Lake ? Encore faudrait-il que le bouzin sorte !