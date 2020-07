La roadmap de Noctua a le mérite de ne pas être secrète, car disponible publiquement sur son site et mise à jour systématiquement en cas de changement de planning, permettant aussi d’anticiper un peu les nouveautés du spécialiste autrichien sur le marché assez figé et très concurrentiel du refroidissement. En dépit de prix en moyenne assez élevés par rapport à la concurrence, la marque compte de nombreux fans de ses produits, au point que le constructeur s’est même récemment lancé dans le merchandising avec un pull a capuche, et on se doute que nombreux sont ceux qui attendent les nouveautés pour ventiler le contenu de leur casa del PC avec du matos bien frais (et plus systématiquement beige/bordeaux, youpi).

Malheureusement, 2020 n’étant pas une année particulièrement tendre avec les programmes établis des constructeurs, des changements ont également eu lieu du côté de la roadmap de Noctua. Voyez par vous même, d'abord l’ancienne feuille de route de mai, puis en dessous celle de juillet :

Avant…

...maintenant.

Un coronavirus emmerdeur ou des difficultés techniques pour la mise au point de certains produits, on ne sait évidemment pas ce qui a motivé les reports de plusieurs nouveautés très attendues, notamment le NF-A12x25 chromax black et les premiers ventilateurs blancs de la « petite chouette » ! On se souvient que Noctua avait déjà expliqué que le blanc est une couleur difficile, d’autant plus avec le Sterrox de la maison, et le constructeur a déjà admis avoir du mal à obtenir de meilleures performances avec ses 140 mm next-gen. En tout cas, même chose pour le gros ventirad passif et le NH-U12 chromax black, il va maintenant falloir patienter au moins jusqu’au premier trimestre 2021 — Noctua espère peut-être se servir du CES 2021 de janvier comme plateforme de lancement, encore faut-il qu’il soit bel et bien maintenu (espérons-le).

Certains pourront peut-être se consoler avec l’avancement du lancement du NH-D15S chromax black (la version light avec offset pour la compatibilité mémoire et un seul ventilo, donc moins chère) et NH-U9S chromax black au 3e trimestre, c’est-à-dire incessamment sous peu. La prochaine génération de ventilateurs 140 mm (potentiellement des NF-A14x25) et du NH-D15 (NH-D16 ?) sont toujours au programme de 2021, mais du coup certainement après le 1er trimestre désormais déjà bien rempli. Patience...