S04E28 • 6 juillet - 12 juillet 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Bloodstained: Curse of the Moon 2 est sorti vendredi 10 juillet et a été développé par INTI CREATES. C'est une suite, toujours sous forme de jeu de plateforme en 2D au look rétro, mais ça n'en fait pas pour autant un vieux jeu. Gameplay et bande son sont les deux armes de ce petit jeu fort sympathique. Le site du jeu...

Chair F*cking Simulator est sorti mardi 7 juillet et a été développé par SoSorrySoft. On pourrait vous détailler le bazar, mais on va résumer en disant que ce "jeu", c'est NON. La page Steam...

F1 2020 est sorti vendredi 10 juillet et a été développé par Codemasters. Sans surprise, c'est le nouveau jeu de F1 qui prend le relai, comme chaque année. Il est beau, il sent bon le sable chaud... Bref, pour les amoureux de course automobile et avec le nouveau mode My Team, c'est le pied, pour les autres, c'est un jeu de tutures. Le site du jeu...

NASCAR Heat 5 est sorti vendredi 10 juillet et a été développé par 704Games Company. Vous en avez marre des circuits de F1 ? Pourquoi ne pas essayer un ovale ? Blague à part, pour les amoureux de Nascar, le jeu est plutôt sympathique, pour les autres, c'est un jeu de tutures. Le site du jeu...

SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris est sorti vendredi 10 juillet et a été développé par Aquria. Du RPG assez spécifique, dans un univers japonisant cher aux fans de la franchise Sword Art Online. À vous les combats à base de combos épée/Arts, en plus vous pouvez jouer seul ou en coop. Le site du jeu...

• Focus

Amateurs de frissons, préparez-vous car Remothered: Broken Porcelain arrive. Second opus d'une trilogie initié par Remothered: Tormented Fathers, ce n'est pas une suite scénaristique mais bel et bien une nouvelle aventure empreinte de gore, d'angoisse et d'horreur. On vous avait proposé un peu de gameplay du premier jeu en live à sa sortie en 2018, et nous avions été surpris par la tension se dégageant du titre malgré le fait qu'il ne soit jouable qu'à la troisième personne, eh bien on espère qu'il en sera de même avec le nouveau car on avait vraiment kiffé l'expérience.

C'est toujours développé par Stormind Games, mais cette fois c'est édité par Modus Games, et ça devrait arriver sur consoles le 25 août prochain et sur PC le 20 octobre. C'est un poil plus lointain mais bon, au moins on en aura causé.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

