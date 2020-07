Nous vous avions parlé en juin d'un petit switch de chez Qnap nommé QSW-1105-5T, qui avait surprit par ses capacités réseau sur le papier. Eh oui, ce modèle pouvant se cacher facilement par sa taille est tout de même équipé intégralement d'interfaces en 2.5 GbE, de quoi assurer clairement les meilleurs débits dans un réseau domestique. C'est un peu la tendance du moment, les NAS de chez Asustor ont aussi adopté ce standard et les dernières cartes mères de chez Intel sont aussi équipées en conséquence. Qnap a bien montré avec ses récentes séries de serveurs domestiques, que la priorité est axée sur les performances réseau - comment ça vous êtes en 100 Mb/s chez vous ? Ne vous en faites pas, le switch de chez Qnap est disponible sur le marché !

Il nous manquait quand même une information capitale, le prix et nous avons une bonne nouvelle sur ce point, ce ne sera que... 100 dollars. Oui, c'est le chiffre pour mettre la main sur ce bolide et pourtant, il est clairement classique sur tous les autres aspects. Pour rappel, outre l'originalité de l'alimentation en façade - attention à ne pas trébucher sur le câble du coup - et son format de 32 x 180 x 144 mm, ce modèle n'a rien de spécial. Youhou, c'est rapide le 2.5 GbE, mais vous ne pourrez brancher que 5 clients filaires et en plus, il n'est pas manageable... ah c'est moins ouf d'un coup ?

Bon, à vrai dire, Qnap a le mérite d'avoir pris ce risque sur le marché "grand public" et donc d'être tout seul. Oui, la marque est littéralement la seule à proposer ce genre de produit, puisque chez la concurrence vous serez obligé de passer par de gros monstres rackables - pas terrible pour le salon. Les autres switchs 5 ports que l'on peut trouver en vente sont souvent bloqués en 1 GbE et proposés à des tarifs dérisoires, entre 20 et 30 euros maximum. Ce modèle Qnap est donc onéreux pour du 5 ports, mais le produit est exotique et peut s'avérer indispensable pour mettre à jour votre installation vers la dernière norme Ethernet. Il faudra surement attendre la réponse des autres constructeurs pour voir les prix chuter dans quelque temps.