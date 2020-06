S04E26 • 22 juin - 28 juin 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Bob l'Éponge : Bataille pour Bikini Bottom Rehydrated est sorti mardi 23 juin et a été développé par Purple Lamp Studios. Version remasterisée du jeu de plateforme éponyme sorti en 2003, toujours aussi débile et sans difficulté aucune, PEGI 3 oblige. Voir du gameplay...

The Almost Gone est sorti jeudi 25 juin et a été développé par Happy Volcano. Voilà un p'tit jeu tout mignon plein de casse-têtes, dont l'ambiance nous ferait presque oublier la réflexion nécessaire pour avancer dans l'histoire. Le site du jeu...

• Focus

Amateurs de mangas et autres animes japonais, vous allez être ravis d'apprendre que Fairy Tail ne pas plus tarder à sortir par chez nous. Déjà repoussé, c'est au 30 juillet prochain que ce titre développé par Gust et édité par Koei Tecmo devrait pointer le bout de son museau, sur PC, PS4 et Switch. Et honnêtement, pas besoin d'être un inconditionnel de Hiro Mashima pour apprécier ce qui s'annonce comme un RPG des familles. Au programme, 16 personnages jouables, des combats magiques et un objectif évident : devenir la guilde numéro 1. L'histoire sera centrée sur l'arc "Grands Jeux Magiques", qui couvre les chapitres 258 à 322 du manga, mais rassurez-vous, un résumé de l'histoire vous sera proposé pour que vous ne soyez pas perdus. Notons au passage que cet opus sera le premier à sortir sur PC, donc on en profite comme il se doit, allez !

Cinq and après le dernier volet de cette franchise - Rory McIlroy PGA Tour (2015) - qui attirait les golfeurs en herbe, voilà que PGA Tour 2K21 va arriver comme une balle. Adieu Electronic Arts et EA Sports, bonjour HB Studio et 2K Games, puisque ce sont ces derniers qui ont finalement récupérés les droits du plus célèbre des championnats de golf. Nous avions testé The Golf Club 2019 et vous l'avions proposé carrément en live sur Twitch, eh bien il n'est pas impossible qu'on réitère avec ce petit PGA Tour 2K21, qui sait. Et pour ceux qui n'ont toujours pas compris de quel type de jeu il s'agissait, on ne peut plus rien pour vous... Rendez-vous pour la sortie le 21 août prochain sur PC, PS4, XBox One, Switch et... Stadia !

Lui aussi se sera fait attendre, mais cete fois c'est sûr (enfin on espère), Wasteland 3 arrivera sur nos machines le 28 août prochain également. Pour être plus précis, le titre développé par inXile Entertainment sortira sur PC, PS4 et Xbox One. C'est un jeu de stratégie et de combat au tour par tour, avec une composante RPG, c'est violent et ça fait suite à - tenez-vous bien - Wasteland 2 sorti en 2014. Ouais bon, en gros c'est un XCOM-like... L'univers graphique et l'ambiance qui ressortent des différents trailers qu'on a pu voir jusqu'à présent nous ont suffisamment donné envie d'y jouer pour qu'on vous en parle, donc on en parle. Et puis c'est pas comme s'il y avait foule niveau sorties ces derniers temps, donc faut bien remplir un peu ce billet. Mais nos écrits restent malgré tout très qualitatifs, et c'est ça qui compte, pas vrai ?.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

À gagner cette semaine : Evergarden

Pour participer, soyez inscrit au CDH et écrivez "BX" quelque part dans votre ragot.

Doublez vos chances en suivant (bouton "❤ Suivre") la chaîne Twitch powered by CDH.

Clôture des participations vendredi 3 juillet à 20h.