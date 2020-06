La prochaine opération commerciale d’AMD pour promouvoir sa famille Ryzen pourrait inclure prochain titre de la franchise vache à lait d’Ubisoft, Assassin’s Creed. L’opus Valhalla, une tournée au musée des Vikings, n’est pas attendu avant la période des fêtes de fin d’année, certainement aux alentours de Noël et également pour accompagner les consoles next-gen, mais le jeu est évidemment déjà disponible en précommande à 4 niveaux différents de douleur monétaire.

Si vous songez déjà a vous prendre une copie et que vous êtes également sur le marché pour un nouveau CPU signé AMD, une bonne occasion pourrait se présenter prochainement pour faire d’une pierre deux coups à coût un peu réduit. En effet, il se murmure qu’AMD compterait proposer le fameux titre avec certains de ses Ryzen. Pas tous, hélas, les Ryzen 5 et Ryzen 3 seraient exclus de l’offre, qui se limiterait aux Ryzen 7 et Ryzen 9, dont les prochains Ryzen XT.

Voilà qui tomberait à pic pour ces derniers. Il faut dire que ce refresh de Matisse n’est pas des plus excitants sur le papier et ont peut avoir du mal a lui trouver un intérêt. En supposant que les tarifs soient juste par rapport aux autres Ryzen, l’ajout d’une licence du jeu en bundle pourrait peut-être y aider un peu, ainsi que pour enfoncer le clou face à Comet Lake au passage, naturellement. L’Anvil (Next 2.0) Engine d’Ubisoft tend à aimer les gros CPU pleins de cœurs, l’association avec les Ryzen 7 et 9 parait ainsi téléphonée, et devrait encore flatter un peu leur image. Bon, les plus sarcastiques diront qu’il faut aussi au moins ça pour faire tourner le DRM traditionnellement lourd et hyperactif d’un titre AC. En tout cas, on peut imaginer cette offre pourrait débuter le 7 juillet avec le lancement des Ryzen XT et serait probablement temporaire, à l’image de celle-ci avec Horizon Zero Dawn (se terminant le 30/07).