S04E25 • 15 juin - 21 juin 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Colt Canyon est sorti mardi 16 juin et a été développé par Retrific. Jeu de tir en 2D à la sauce pixels, vous incarnez un cowboy et il vous faudra savoir viser pour sauver votre partenaire des mains des méchants. Jouable en coop local aussi. Le site du jeu...

Desperados III est sorti mardi 16 juin et a été développé par Mimimi Games. Le jeu de stratégie et de tactique qui ressemble à Commandos mais au Far West arrive enfin, 13 ans après le dernier opus de la franchise. Accueil très chaleureux et mérité pour cette pépite. Voir du gameplay...

Outer Wilds est sorti sur Steam jeudi 18 juin et a été développé par Mobius Digital. Un an après la sortie sur Xbox, ce jeu d'action-aventure débarque enfin sur Steam avec son monde ouvert. Le pitch : vous êtes dans un système solaire piégé dans une boucle temporelle infinie... La page Steam...

Russia Roguelike est sorti mercredi 17 juin et a été développé par Ольга. Le paysan russe qui veut lutter contre la propagande audiovisuelle en se rendant à Moscou tout en évitant/tuant des mutants... N'y voyez aucun message politique, ça nous faisait juste marrer. La page Steam...

SKYE est sorti jeudi 18 juin et a été développé par DeCoded Production. Explorez le monde à bord de votre hydravion biplan, aidez les autochtones, et surtout profitez-en pour vous relaxer. On vous a dit de vous détendre, bordel !! a page Steam...

The Last of Us Part II est sorti vendredi 19 juin et a été développé par Naughty Dog. Bon, on était un peu obligés d'en causer vu l'accueil démentiel de la presse spécialisée, donc voilà la suite des aventures de Joël et Ellie face aux infectés. La page PS Store...

• Focus

Que les amateurs de jeux de stratégie au tour par tour se rassurent, car un nouveau Total War arrive bientôt : A Total War Saga: Troy. Bon, on va pas se mentir, on n'est pas au taquet non plus étant donné que c'est une jeu estampillé "A Total War Saga", et qu'on avait été un poils déçus par Thrones of Britannia... Mais on l'attend quand même, le bougre, ne jugeons pas trop précipitamment. On devrait cela dit retrouver les mêmes ingrédients que sur les précédents opus, avec évidemment quelques variantes par-ci par-là. Il faut dire que c'est toujours Creative Assembly qui s'occupe de ces jeux-là avec son moteur Warscape, et ça commence à faire un bail ! 20 ans pour être précis, depuis la sortie de Shogun: Total War en 2000...

Certes, on a parcouru du chemin depuis, mais le principe de jeu reste le même avec du tour par tour pour la stratégie et du temps réel pour les batailles (optionnelles), et ce n'est pas pour autant une mauvaise nouvelle, d'ailleurs. Ça sortira donc sur PC le 13 août 2020 en exclusivité sur le store Epic pendant un an, puis sur Steam en 2021 donc. On notera tout de même le marketing agressif lié à la sortie du titre, puisqu'il vous sera possible de le télécharger gratuitement dans les 24 heures suivant sa sortie officielle ! Bref, on l'attend dans tous les cas.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

À gagner cette semaine : Void Bastards

Pour participer, soyez inscrit au CDH et écrivez "BX" quelque part dans votre ragot.

Doublez vos chances en suivant (bouton "❤ Suivre") la chaîne Twitch powered by CDH.

Clôture des participations vendredi 26 juin à 20h.