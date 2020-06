Vous rêviez de retourner dans le monde merveilleux du modding ? Réjouissez-vous, après un mod Resident Evil très impressionnant on part pour un monde totalement différent. Qui n'a jamais rêvé que son PC devienne une voiture de course - bon ok, pas grand monde -, mais il faut avouer que certains projets sont de véritables oeuvres d'arts. Ici c'est via Juggapat Modifier alias JMDF que vous découvrons la CMWS HYPERSPORT. Le moddeur est assez réputé pour ses créations purement automobiles, on citera par exemple la LAMBORGHINI VISION GRAN TURISMO.

Comme vous pouvez le voir, les choses n'ont pas été faites à moitié. Difficile de caser un PC dans une conception avec look de voiture sport et il faut reconnaitre que l'exercice est totalement réussi. Ajoutez quelques loupiotes et le tour est joué, le moteur est bien représenté, ce qui ajoute un effet plaisant à l’œil.

La configuration embarquée n'est pas celle qui vous fera le plus rêver, mais ce n'est finalement pas ce qui est le plus important dans un modding réussi. Vous trouverez donc un petit processeur I3 de génération Skylake, épaulé par 8 Go de DDR4 T-Force, rien de très folichon. Pour le GPU et vos sessions gaming - encore faut-il vouloir utiliser un tel pc - la GTX 1060 fera son job, sans être à l'aise au-dessus du 1080p. L'alimentation, toujours dans la démesure chez les moddeurs, est assurée par un bloc Coolermaster V1000 qui devrait largement suffire pour alimenter si peu de matériel.

La ou cela devient intéressant, c'est sur le watercooling custom, avec une boucle exceptionnelle venant rappeler les entrailles du véhicule. Les pompes Bitspower sont positionnés de manière à simuler les pots d'échappement de la voiture et le réservoir latéral permettra de mettre en valeur le passage du liquide. On se croirait presque dans Forza Horizon Need for Speed et le waterblock GPU modifié avec le logo Cooler Master ne fait que renforcer l'immersion. Les sponsorings avec Cooler Master, Bitspower, Biostar et Teamgroup sont réellement mis en avant, mais cela ne fait aucunement tache sur une réalisation de style "Tunning".

Comment ça vous n'aimez pas la vitesse ? Ici ce n'est pas un bolide d'amateurs, avec un sacré chantier pour monter un projet pareil. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé d'informations sur les matériaux utilisés pour la réalisation du modding. Cette production a été faite dans le cadre de 10e anniversaire de Cooler Master en 2019, durant lequel la marque a mis en place le plus grand salon de modding au monde.

La World Series 2019 (CMWS19) a propulsé bon nombre de créations magnifiques, vous pouvez retrouver le Workblog ici. Dommage que cette Hypersport n'ait pas pu remporter le prix face aux autres créations - le niveau est élevé il faut l'admettre. Pour l'occasion nous avons même eu le droit à une vidéo de présentation du montage, pas-à-pas de ce build. Alors, régalez-vous les mirettes !

Processeur • I3-6100T

Carte mère • Biostar B250GTN

Carte graphique • Inno3D GTX 1060

RAM • T-Force Delta RGB DDR4 4x2 Go

SSD • T-Force Delta RGB SSD 256Go + Biostar M.2 M500-256Go

Alimentation • Coolermaster V1000

Radiateurs • Leviathan SF 120 4xG1/4" Radiator

Waterblocks • Bitspower CPU Block Summit EF-X Golden

Réservoir • Water TanK Z-Multi Ultra 100

Pompe • D5 MOD Package + D5 Vario

Votre attention à tous, on passe à la section bonus, c'est presque comme sur les DVD - ça existe encore ça ? Vous aurez donc le droit à plein d'images prises durant la construction du mod. On commence avec les croquis, de belles esquisses pour vous distraire. Vous trouverez ensuite, quelques éléments du châssis, tout a été fait à l'imprimante 3D, pour un boitier - si on peut appeler ça comme ça - totalement personnalisé. Enfin, pour le plaisir, un rajout d'une photo des deux pompes côte à côte, parce que c'est la classe.