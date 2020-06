Alors là, que ce soit au niveau des meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) ou des meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions), on ne peut que constater que les ventes de la semaine passée - ou de celles encore avant pour le SELL, rappelez-vous qu'ils ont toujours une semaine de décalage - n'ont peu ou prou changé.

Un seul titre change pour le SELL, et c'est FM2020 qui revient sur la troisième marche du podium en remplacement de Doom Eternal. Et chez Valve, constat plus ou moins équivalent avec une très légère réorganisation des jeux, et un PUBG qui est également de retour. Mais rassurez-vous, tout cela va bientôt changer, car le mois de juin ne sera pas avare en nouvelles sorties à forte valeur marchande potentielle. En gros, on va raquer en juin, et les classements vont bouger.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 21 Semaine 20 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Les Sims 4 - Édition Standard Final Fantasy VII Remake Call Of Duty: Modern Warfare Les Sims 4 - Édition Standard Final Fantasy VII Remake Call Of Duty: Modern Warfare 2 Red Dead Redemption 2 Call Of Duty: Modern Warfare FIFA 20 Red Dead Redemption 2 Call Of Duty: Modern Warfare FIFA 20 3 Football Manager 2020 FIFA 20 Doom Eternal Doom Eternal FIFA 20 Doom Eternal