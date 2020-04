Souvenez-vous, il y a encore quelques mois, quand PUBG squattait la première place des meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions) semaine après semaine. On se demandait ce qui pourrait l'arrêter, eh bien peut-être tout simplement la lassitude des jeux de type battle royale ? Ce n'est pas dit, et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est toujours présent en embuscade, quelque part, tapis dans l'ombre, prêt à refaire parler de lui au moindre DLC saisonnier... Et c'est le cas cette semaine, comme on peut le constater avec le Survivor Pass. Bon, il y a quand même quelques sorties, dont Trials of Mana que l'on n'attendait pas forcémentà ce niveau, mais qui se vend plutôt pas mal, finalement.

Et là on change complètement d'ambiance avec les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs). Que dalle, walou, nada, nichts... À part RDR2 qui se réinvite sur PC, le reste est pratiquement un copié/collé de la semaine passée. Donc évidemment, on garde les grosses sorties du moment que sont Final Fantasy 7 (PS4 uniquement), Resident Evil 3 et le trépidant Modern Warfare qui, mine de rien, tient bon la barre et tient bon le vent.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 16 Semaine 15 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Red Dead Redemption 2 Final Fantasy VII Remake Call Of Duty: Modern Warfare Les Sims 4 - Édition Standard Final Fantasy VII Remake Call Of Duty: Modern Warfare 2 Les Sims 4 - Édition Standard Final Fantasy VII Remake – Edition Deluxe Resident Evil 3 World of Warcraft : Battle for Azeroth Final Fantasy VII Remake – Edition Deluxe Resident Evil 3 3 Football Manager 2020 Call Of Duty: Modern Warfare FIFA 20 Football Manager 2020 Resident Evil 3 FIFA 20