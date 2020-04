Ce n'est plus très nouveau, mais les fabricants de hardware pour PC se mettent de plsu en plus à faire des écosystèmes complets avec une étiquette au nom de la marque gaming associée. Chez GIGABYTE, c'est la marque AORUS qui est associée à ce genre de pratique, et le fabricant sort donc un nouveau clavier mécanique AORUS K1 avec un look plus sobre que certains modèles du passé, comme le AORUS K7. Il reprend dans le design celui du K9, un clavier équipé de switchs optiques sorti il y a plus de deux ans maintenant. Par contre, ce ne sera pas un poids léger, nous parlons tout de même d'un clavier de 1125 g.

Pour cette nouveauté, le fabricant taïwanais équipe donc son clavier de switch CHERRY MX, une référence classique et connue dans le domaine, le tout en version rouge pour obtenir une plus grande réactivité. Toujours du très classique, le clavier est équipé d'un système d'anti-gohsting afin de faire plaisir à ceux qui ont tendance à rouler leur tête sur le clavier lors des parties de leur MOBA favori. Et si vous êtes fan de licornes, le rétro éclairage RGB est de la partie, mais autant vous prévenir il faudra vous coltiner le logiciel RGB Fusion 2.0 de chez GIGABYTE, et autant vous prévenir, c'est très loin d'être un cadeau, tant le logiciel est gourmand pour pas grand-chose. Le prix et la disponibilité ne sont pas encore connus, mais vu les caractéristiques et la simplicité du clavier, il ne devrait pas être trop cher, son objectif étant plutôt de bombarder le marché de l'e-sport et du stream.