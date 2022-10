Produire une vibration agréable aux tympans, c’est un talent qui n’est pas donné à tous. De ce fait, pour un manipulateur de saqueboutes moderne solitaire, la route sera longue avant d’aspirer au titre de champion, surtout dans un monde pollué de babouins et à l’étrange attirance vers les chiens chauds. À sa défense, difficile de maîtriser correctement son instrument quand votre corps date encore de la redoutable époque des Mii de Nintendo et que l’intégralité de la gamme est reproduite sur une unique longueur de coulisse. Si cela ne suffisait pas, le mulot la contrôlant votre membre supérieur latéral droit se la joue Miley Cyrius en empruntant l’inertie d’une boule de démolition, et une malformation neuronale a étrangement lié ce mouvement à celui de votre colonne vertébrale, vous tournant tantôt vers le ciel si les fréquences s’envolent, les yeux rivés au sol dans le cas contraire. L’air dans vos poumons n’étant pas non plus gratuit, sa gestion pourra aussi être source de déceptions et de retards… Autant de péripéties sur votre chemin !

Fort heureusement, la secte de votre Comptoir fabuleux comporte des membres entraînés aux plus obscures des arts et techniques de ce monde, permettant de juger avec l’objectivité et le sérieux habituel de la maison cette nouvelle évocation de chez Holy Wow. Notre conclusion ? Une expérience délirante ô combien douloureuse pour vos tympans, mais jouissive pour vos zygomatiques, mêlant adresse, rythmes et pouêts dans la plus pure lignée d’Oh, zou et des divers mouvements circulaires de danse. Attentions cependant aux overdoses, plutôt rapide sur un concept aussi homogènement longitudinal (ah ah). À vos marques ? Prêt ? Trumpez !