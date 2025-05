EZ-Flex : l’invention de Gigabyte pour mieux refroidir les SSD M.2

Gigabyte a lancé en fin de semaine dernière des cartes mères X870 / B850 Aorus Stealth Ice. Toutes deux bénéficient de plusieurs particularités, à l’image du système de connecteurs inversés plaçant ces derniers au dos afin de faciliter la gestion des câbles. Mais ces deux modèles inaugurent surtout un nouveau système EZ baptisé M.2 EZ-Flex.

Après EZ-Latch, EZ-Chain, ou encore EZ-Setup, voici EZ-Flex

Il s’inscrit dans la lignée des mécanismes « DIY Friendly » de la marque, au côté des M.2 EZ-Latch Click / Plus, ou encore du PCIe EZ-Latch (le mécanisme de libération des cartes graphiques de Gigabyte, pour lequel la marque a utilisé les critiques formulées à l’encontre du PCIe Q-Release Slim d'ASUS pour promouvoir l'innocuité).

Ce système EZ-Flex repose sur une combinaison de pads thermiques et d'un support arrière flexible, assurant ainsi une pression mécanique plus uniforme sur le SSD et donc un transfert thermique optimisé. Selon Gigabyte, cette conception permet de réduire la température jusqu'à 12 °C ! Le communiqué précise que « cette plaque de base flexible, brevetée et repensée, est positionnée dans l'emplacement M.2 inférieur gauche ».

Pour l’instant, aucun test indépendant n’est venu confirmer les gains annoncés par la société ; gageons que cette lacune sera bientôt comblée. Le EZ-Flex est intégré aux deux modèles Stealth Ice présentés ici. Étant donné que le chipset B850 est plus accessible que le X870, nous pouvons raisonnablement penser que ce système sera généralisé à d’autres cartes mères de la marque à l’avenir ; autrement dit, qu’il ne sera pas l’apanage des plateformes les plus haut de gamme.